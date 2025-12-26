Roma, lite tra senzatetto degenera: giovane accoltellato al capolinea del bus

Momenti di paura al capolinea del bus di Circonvallazione Cornelia, dove un giovane di 23 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre 2025.

La vittima, un cittadino marocchino senza fissa dimora, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli: fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe scaturita da una lite tra due senzatetto per motivi ancora da chiarire. Il giovane ha riportato lievi ferite a un polso e all’addome, compatibili con colpi di arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione.

I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del capolinea per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.