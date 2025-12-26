Roma, lite tra senzatetto degenera: giovane accoltellato al capolinea del bus
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione
Momenti di paura al capolinea del bus di Circonvallazione Cornelia, dove un giovane di 23 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre 2025.
La vittima, un cittadino marocchino senza fissa dimora, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli: fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.
Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe scaturita da una lite tra due senzatetto per motivi ancora da chiarire. Il giovane ha riportato lievi ferite a un polso e all’addome, compatibili con colpi di arma da taglio.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione.
I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del capolinea per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.