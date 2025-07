Roma, mattinata di paura in zona Aurelio: fuga di gas, evacuate due palazzine

Una mattina come tante, il profumo del caffè nell’aria e le serrande dei negozi che si alzano lentamente. Ma oggi, tra via Ennio Bonifazi e largo Gregorio XIII, la routine si è interrotta bruscamente. Una perdita di gas ha fatto scattare l’allarme e trasformato la quiete in preoccupazione: due palazzine evacuate, esercizi commerciali chiusi e la zona completamente isolata.

Tutto è iniziato poco prima delle 10:00. Una ditta al lavoro su alcuni scavi ha inavvertitamente tranciato una condotta, liberando nell’aria un forte odore di metano.

In pochi minuti, le chiamate al 112 si sono moltiplicate. I residenti, affacciati alle finestre, hanno capito che non si trattava del solito fastidio urbano.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento Prati, con l’unità CRRC specializzata nella gestione di rischi chimici.

Immediato il coordinamento con Italgas, che ha avviato la messa in sicurezza della tubatura, e con le pattuglie della polizia locale del XIII gruppo Aurelio, che hanno transennato l’intera area.

Nel frattempo, le famiglie di due palazzine sono state accompagnate fuori casa in via precauzionale. “Eravamo in cucina, poi abbiamo sentito un odore fortissimo e le sirene – racconta un’anziana signora ad Abitarearoma, avvolta in un golfino nonostante il caldo –. Ci hanno detto di uscire subito. Ho preso solo la borsa e le chiavi”.

Chiusi anche i negozi: uno dei bar frequentato dai lavoratori della zona, e perfino il minimarket. “Il gas era dappertutto – dice un commerciante –. Meglio chiudere e aspettare. Speriamo che non sia successo nulla di grave”.

L’intervento è proseguito per diverse ore, con i tecnici impegnati a individuare e isolare la falla. Il tutto in un silenzio surreale, interrotto solo dal via vai dei mezzi di soccorso. L’allerta, per fortuna, non si è trasformata in tragedia. Nessun ferito, solo paura e disagi.

