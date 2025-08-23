Roma, maxi-controlli a Torpignattara e Pigneto: 5 denunciati, 10mila euro di multe e sequestri

Operazione ad alto impatto nei quartieri Torpignattara, Pigneto e Malatesta, dove i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, insieme ai Cinofili di Santa Maria di Galeria e al Gruppo Forestale, hanno passato al setaccio le strade e i locali della zona.

Un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto secondo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio parla chiaro: 5 persone denunciate, 5 sanzionate amministrativamente, 96 identificate e 30 veicoli controllati, per un totale di quasi 7.400 euro di multe al Codice della Strada.

Nel dettaglio:

una 30enne è stata denunciata per evasione, sorpresa dai militari fuori casa nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari;

un 32enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con 5 dosi di hashish e 55 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio;

tre persone, tra i 45 e i 52 anni, sono finite nei guai dopo essere state trovate all’interno di un appartamento di piazza Michele Sanmicheli, occupato abusivamente: per loro l’accusa è di invasione di edifici.

Particolare attenzione anche agli esercizi commerciali. Due minimarket di via della Marranella sono stati sanzionati per un totale di 10mila euro per la vendita illegale di buste di plastica non conformi. Sequestrato circa 1 chilo di materiale.

Infine, tre persone sono state segnalate al Prefetto dopo essere state trovate in possesso di eroina e cocaina in quantità modiche: per loro è scattata anche una sanzione amministrativa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.