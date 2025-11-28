Roma, maxi retata antidroga: trovati magazzini, nascondigli e dosi pronte allo spaccio

Un vero e proprio blitz a tappeto contro lo spaccio. Negli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica (Dipartimento “Criminalità diffusa e grave”), hanno messo a segno una lunga serie di interventi che hanno portato all’arresto di 14 persone e al sequestro di un ingente quantitativo di droga destinata alle piazze romane.

Le operazioni, condotte in diversi quartieri della Capitale, hanno permesso di recuperare cocaina, crack, shaboo, hashish e marijuana, gran parte già suddivisi in dosi pronte per essere vendute.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato più di 4.500 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento: un quadro chiaro di un mercato illecito attivo e diffuso.

Blitz a Trastevere: 5,8 kg di hashish nell’auto e in casa

Il primo intervento è avvenuto in via della Consolata, dove i Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno fermato un 24enne romano alla guida della sua auto. Il nervosismo dell’uomo ha insospettito i militari: la perquisizione veicolare e poi quella domiciliare hanno portato alla scoperta di 5,8 kg di hashish divisi in 58 panetti, 24 grammi di cocaina e materiale per il taglio. Un vero e proprio magazzino della droga.

Porta Portese: shaboo in auto e una cessione sotto gli occhi dei militari

In via della Consolata, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno fermato un 47enne filippino sorpreso mentre vendeva una dose di shaboo a una cittadina del Bangladesh. Nell’auto dell’uomo sono stati trovati altri 8 grammi di shaboo e 180 euro in contanti.

Bravetta: tenta la fuga, ma viene bloccato

In via Marcello Piacentini un 27enne romano ha provato a scappare alla vista dei Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, ma è stato raggiunto e fermato dopo pochi metri. Addosso aveva 88 grammi di marijuana, alcune dosi di hashish e 3.910 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Tor Pignattara: prova a liberarsi della droga, ma viene visto

In via Pietro Rovetti, i Carabinieri hanno arrestato un 32enne afgano, noto alle forze dell’ordine, mentre cercava di disfarsi di un involucro. All’interno c’erano 15 grammi di hashish.

Quarticciolo: cocaina e crack nascosti sotto una mattonella

Nel cuore del Quarticciolo i militari della Stazione Tor Tre Teste hanno sorpreso un 22enne italiano e un 21enne tunisino che si muovevano con fare sospetto. Durante i controlli è stato scoperto un nascondiglio artigianale sotto una mattonella: all’interno 364 dosi tra cocaina e crack, per un totale di 217 grammi già pronti per la vendita.

Poco dopo, in via Ostuni, gli stessi Carabinieri hanno fermato un altro giovane tunisino con dosi di cocaina e crack, oltre a 130 euro in contanti. Nella stessa strada è stato arrestato anche un 39enne italiano sorpreso mentre nascondeva dosi di crack in un’aiuola.

Nel quartiere, un’ulteriore operazione ha portato al rinvenimento di un garage-condominio trasformato in deposito: oltre 1 kg di cocaina, divisa in un panetto e 980 dosi, sequestrata a carico di ignoti.

San Basilio: controllo in auto e arresto

In via Giuseppe Cappi, zona Torraccia, un romano di 49 anni è stato fermato dai Carabinieri della Stazione San Basilio. Nell’auto nascondeva 10 grammi di crack e 260 euro in contanti.

Montesacro e Tufello: coppia fermata, poi un altro arresto

Il Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro ha arrestato un 36enne gambiano e una 38enne romana controllati in via dell’Acqua Marcia mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio. Con loro c’erano 10 involucri di cocaina, 4 grammi di eroina e contanti.

Poco dopo, nel quartiere Tufello, un 29enne romano è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 115 euro.

Tor Bella Monaca: droga nascosta nel muro

Non manca Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 25enne marocchino sorpreso mentre nascondeva 23 grammi di cocaina e 27 grammi di hashish in una cavità ricavata in un muro.

Roma Cassia: cocaina ai domiciliari

L’ultimo arresto è avvenuto nella zona Cassia: un 34enne italiano, già ai domiciliari, è stato sorpreso in casa con 55 grammi di cocaina.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.