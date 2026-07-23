Roma, maxi sequestro nel centro storico: sigilli a un B&B vicino Torre Argentina e a un immobile a Trastevere

Un impero economico edificato all’ombra dei monumenti più celebri della Capitale, capace di spaziare dalla ristorazione veloce al turismo di fascia alta.

Ma dietro la facciata di attività floride e indirizzi esclusivi si nascondeva, secondo gli inquirenti, una fitta rete di schermature e prestanome usata per blindare patrimoni di provenienza sospetta.

È quanto emerge dal nuovo affondo della Guardia di Finanza di Roma, che su delega della Procura capitolina ha fatto scattare i sigilli su un B&B nei pressi di Largo di Torre Argentina e su una proprietà immobiliare nel rione Trastevere, per un valore stimato di oltre due milioni di euro.

La misura cautelare reale è stata firmata dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale romano ai sensi del Codice Antimafia, portando l’ammontare complessivo delle ricchezze sottratte al gruppo alla cifra monstre di quasi 60 milioni di euro.

Dalle pizzerie al taglio alle casseforti piene di contanti

L’ultimo provvedimento rappresenta l’estensione di una prima, imponente tranche investigativa. Nei mesi scorsi, infatti, gli stessi soggetti erano stati raggiunti da un sequestro che aveva congelato beni per più di 50 milioni di euro: un reticolo che comprendeva rinomate pizzerie al taglio posizionate nei punti strategici del flusso turistico (dal Pantheon fino a Trastevere), oltre a residenze di pregio, suite, aziende e conti di deposito.

Nel corso delle perquisizioni eseguite durante il primo blitz, i finanzieri del G.I.C.O. (il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) si erano imbattuti in una montagna di denaro cash: circa un milione di euro in contanti, diviso in banconote di vario taglio e nascosto tra cassaforti di B&B, cassette di sicurezza e intercapedini domestiche.

Lo schermo dei prestanome e i numeri del tesoro bloccato

Proprio l’analisi di quei flussi di cassa e l’incrocio dei registri contabili hanno permesso agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di seguire le tracce dei capitali fino ai nuovi beni.

Nonostante la titolarità formale della struttura ricettiva e dell’immobile trasteverino fosse stata intestata a terzi figura-chiave, gli accertamenti patrimoniali hanno dimostrato come la disponibilità effettiva e il controllo reale facessero capo agli stessi indagati.

La stima aggiornata a 60 milioni di euro racchiude l’intero raggio dell’inchiesta:

Primo sequestro: oltre 50 milioni tra locali commerciali, suite e asset aziendali;

Nuovo blitz: più di 2 milioni di euro in strutture ricettive e immobili di pregio;

Liquidità bloccata: il milione in contanti scovato nelle perquisizioni e i saldi depositati sui conti correnti personali e societari progressivamente congelati.

Difesa del mercato e concorrenza leale

L’operazione condotta da Procura e Fiamme Gialle si inserisce nel solco delle strategie di contrasto all’inquinamento dell’economia legale

. L’obiettivo delle Misure di Prevenzione è recidere alla radice la capacità di penetrazione del capitale illecito nel tessuto commerciale romano, azzerando un meccanismo di concorrenza sleale che finisce per soffocare le imprese sane del settore ricettivo e della ristorazione.

I sigilli sono stati apposti in via preventiva in attesa del formale dibattito tra le parti previsto dal procedimento di prevenzione.

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