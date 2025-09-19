Roma, McDonald’s e Retake in campo per l’ambiente: pettorine bianche tra parco Corinto e parco Schuster

Cento, anzi oltre centocinquanta pettorine bianche hanno invaso ieri mattina il verde tra parco Corinto e parco Schuster, a due passi dalla basilica di San Paolo. Sopra, una scritta chiara: “McDonald’s insieme per l’ambiente”.

Così è partita la quinta edizione della giornata ecologica promossa dalla multinazionale in sinergia con Retake, Ama e l’VIII Municipio, con il sostegno di Assoambiente e Utilitalia.

La formula è quella ormai collaudata: i dipendenti del colosso dei fast food, per un giorno, lasciano cucine e casse per armarsi di guanti e sacchi, raccogliendo rifiuti abbandonati.

Ma l’appuntamento inaugurale di quest’anno segna anche l’avvio di una lunga stagione di eventi: 150 tappe in tutta Italia, una per ogni ristorante, che si trasformeranno in piccoli presidi ecologici diffusi. “Ogni gesto condiviso può fare la differenza” ha spiegato l’Ad di McDonald’s Italia, Giorgia Favaro.

Oltre la raccolta: un’area giochi e un murales antismog

A Roma, però, l’iniziativa si è spinta oltre il semplice gesto simbolico. Davanti al parco Corinto nascerà una nuova area giochi per bambini e famiglie, mentre al mercato rionale Ostiense prende forma un murales firmato dalla street artist Octofly, realizzato con pitture antismog. “Volevamo lasciare un segno che duri nel tempo e che parli alla comunità locale” ha commentato il direttore finanziario di McDonald’s Italia, Matteo Penco.

Una rinascita partita dal basso

La scelta del Municipio VIII non è casuale. Nel 2020 una residente chiese aiuto a Retake per riqualificare parco Corinto, allora ridotto a discarica a cielo aperto.

Da lì è nato un percorso che oggi coinvolge cittadini, istituzioni e privati. “Questa è la prova che la rigenerazione urbana non è mai un gesto isolato, ma un processo collettivo” ha sottolineato Fabrizio Milone, presidente di Retake.

Colleghi e comunità

Per i dipendenti McDonald’s, la giornata è anche un’occasione di socialità: “È bello rivedere colleghi che vediamo di rado e condividere insieme qualcosa che resta”, raccontano Edoardo e Teresa, che da anni partecipano a più tappe del progetto.

Una transizione che continua

Negli ultimi anni l’azienda ha spinto sull’acceleratore della sostenibilità: via plastica e cannucce, dentro legno e cartone, fino alle bustine sostituite da scatoline riciclabili.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in questo percorso, che nel 2024 ha portato a raccogliere 13 milioni di tonnellate di rifiuti in tutta Italia.

