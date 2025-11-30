Roma. Metro, bus e negozi: borseggiatori ovunque. Arrestate 12 persone

Tra le vie affollate del Centro storico di Roma e le banchine della metropolitana prese d’assalto dai turisti, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno messo a segno un vasto servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare furti e microcriminalità.

Un’operazione capillare, coordinata secondo le direttive del Prefetto Lamberto Giannini e condivisa dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha portato a un bilancio significativo: dodici persone arrestate e sette denunciate.

I militari hanno agito su più fronti, intervenendo là dove i borseggiatori tendono a colpire più spesso: fermate degli autobus, vagoni della metro, vie dello shopping e locali affollati.

Il primo arresto è scattato in via Labicana, dove un 29enne cubano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato subito dopo aver sfilato con destrezza il cellulare a una turista austriaca. Il telefono, recuperato, è tornato alla legittima proprietaria.

Alla metro Termini, stessa scena: un 55enne romeno ha sfilato il portafogli a un anziano turista brasiliano, ma i Carabinieri lo hanno fermato prima che potesse dileguarsi.

Poco dopo, sullo stesso convoglio, tre connazionali hanno tentato un colpo di squadra ai danni di una turista danese: due la distraevano, il terzo le sottraeva il portafogli. Anche per loro sono scattate le manette.

Alla fermata “Ottaviano”, due cittadini peruviani sono stati sorpresi mentre rubavano il portafogli a un’anziana turista polacca, mentre su un autobus di linea un 54enne marocchino ha sottratto un cellulare a un passeggero italiano, senza accorgersi che dietro di lui c’erano proprio i Carabinieri.

In un fast food di via del Mascherino, due algerini di 49 e 37 anni hanno rubato lo zaino di una turista indiana, ma sono stati rapidamente individuati.

Refurtiva recuperata anche in via di San Claudio: una 23enne bulgara è stata arrestata poco dopo aver sottratto 300 euro e documenti a una turista italiana, mentre la complice – incinta – è stata denunciata.

Colpo fallito anche in piazza del Colosseo, dove una cittadina rom ha approfittato di un attimo di distrazione di una turista turca per rubarle il portafogli: i militari l’hanno bloccata poco dopo.

Stessa sorte per una 23enne italiana, sorpresa alla fermata “Colosseo” mentre, con una complice poi fuggita, aveva sottratto il portafogli a una turista tedesca.

Non sono mancati i tentativi sventati: un 22enne argentino è stato denunciato sull’autobus 64 mentre cercava di allontanarsi dopo un furto ai danni di una turista italiana.

Un episodio simile in un negozio di via del Corso, dove una 20enne spagnola ha tentato di rubare un capo di abbigliamento rimuovendo l’antitaccheggio.

Due minorenni romeni, di 17 e 16 anni, sono stati invece fermati in via Arcione dopo aver preso di mira una turista bulgara. Entrambi denunciati e affidati a un centro di prima accoglienza.

In via del Tritone, un 31enne cileno è stato sorpreso mentre tentava di rubare due capi di abbigliamento, mentre in via Cavour un 16enne è stato denunciato per aver provato a sottrarre un cellulare dallo zaino di una turista italiana.

