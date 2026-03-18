Roma, morde e stacca un dito a un uomo: arrestato 26enne dopo la furia in strada con la compagna

Dalla lite alla violenza in pochi minuti, fino a un epilogo drammatico che ha sconvolto i presenti. È quanto accaduto ieri sera in via Rocca Priora, zona Appio Latino, dove un uomo di 26 anni, cittadino georgiano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di lesioni gravissime e danneggiamento aggravato.

Tutto si sarebbe consumato intorno alle 19:30, nel corso di un acceso confronto in strada con la propria compagna. Le urla e la tensione crescente hanno attirato l’attenzione dei passanti, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo, sfogando la propria rabbia contro la vetrina di un ristorante, mandandola in frantumi.

Il tentativo di mediazione finisce nel sangue

Alcune persone presenti hanno cercato di intervenire per calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo. Ma il gesto, invece di placare la furia dell’uomo, ha innescato una reazione ancora più violenta.

Il 26enne si è scagliato contro uno dei presenti, un uomo di 53 anni residente nella zona, aggredendolo con estrema brutalità. Durante la colluttazione, l’aggressore avrebbe morso la mano della vittima, arrivando a staccargli l’anulare destro. Una scena drammatica che ha lasciato sotto shock chi ha assistito all’accaduto.

L’intervento dei Carabinieri e i soccorsi

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, che sono riusciti a bloccare l’uomo, ancora in evidente stato di agitazione, evitando conseguenze ancora più gravi.

Il 53enne è stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Gemelli, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Arresto e provvedimenti

Per il giovane sono scattate le manette. Oltre alle accuse per le lesioni inflitte, i militari hanno raccolto anche la denuncia relativa ai danni provocati all’esercizio commerciale.

L’arrestato è stato quindi condotto nel carcere di Regina Coeli, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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