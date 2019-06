Roma. Mostre, eventi e appuntamenti per il weekend  

I visitatori potranno accedere alle sale del museo e alle due mostre in corso “Fotografi a Roma. Commissione Roma 2003-2017” e “Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi”, pagando un biglietto pari solo a 1 euro . Per i possessori della MIC card l’ingresso sarà invece totalmente gratuito.

Inoltre, il Museo di Roma a Palazzo Braschi sarà straordinariamente aperto dalle 19 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) con la serata-evento Tutt’altra musica. La marchesa Boccapaduli e il suo Cabinet di storia naturale al Museo di Roma , in collaborazione con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma . La serata inizierà alle 19 con l’eccezionale esposizione al pubblico, al secondo piano, del dipinto di Laurent Pécheux , Ritratto della marchesa Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli (1735-1820) , emblematica celebrazione del collezionismo e del mecenatismo artistico del Settecento. Il dipinto è stato messo a disposizione dagli AMICI DEI MUSEI DI ROMA cui è pervenuto per lascito testamentario della principessa Laudomia del Drago. Per l’occasione il Duo violinistico della Youth Orchestra (Florian Lekaj , Cezara Georgia Buzila) eseguirà la Sonata in sol maggiore per due violini di Georg Philipp Telemann.

Fino al 1° settembre 2019, dal lunedì alla domenica dalle 20.45 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30), è possibile conoscereL’Ara com’era attraverso un progetto multimediale che utilizza particolari visori in cui elementi virtuali ed elementi reali si fondono al Museo dell’Ara Pacis. I visitatori sono trasportati in una visita immersiva e multisensoriale all’altare voluto da Augusto per celebrare la pace da lui imposta in uno dei più vasti imperi mai esistiti. L’esperienza, tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà virtuale e aumentata, della durata di circa 45 minuti, è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni.

Lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma, fino al 3 novembre attraverso due appassionanti spettacoli multimediali tutte le sere, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. Grazie ad appositi sistemi audio con cuffie e accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma, gli spettatori potranno godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico. I due spettacoli possono essere ascoltati in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese). Le modalità di fruizione sono differenti. Per il Foro di Augusto sono previste tre repliche ogni sera (durata 40 minuti) mentre per il Foro di Cesare è possibile accedere ogni 20 minuti secondo il calendario pubblicato (percorso itinerante in quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50 minuti, inclusi i tempi di spostamento).

Circo Maximo Experience: attraverso un percorso di visita immersiva, indossando gli appositi visori di tipo Zeiss VR One Plus accoppiati con smartphone di tipo iPhone e sistemi auricolari stereofonici, è possibile vedere il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino alla seconda guerra mondiale. Per maggiori informazioni call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00), www.circomaximoexperience.it.

Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato nell’ambito del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con l’obiettivo di realizzare musei ‘senza frontiere’, a misura di tutti, e offrire all’intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture museali e alle aree archeologiche, facilitando l’accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche rivolte all’inclusione.

Gli appuntamenti sono tre: il 28 giugno dalle 16.00 alle 18.30 La Casina delle meraviglie alla Casina delle Civette di Villa Torlonia; il 29 giugno Il Pleistocene da toccare al Museo di Casal de’ Pazzi dalle 10.30 alle 13.00; il 30 giugno dalle 10.00 alle 12.30 Esplorazioni tattili all’Ara Pacis.

Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei visitatori con disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00).

Fotografia e femminismo negli anni ’70 in Italia è l’evento on open air previsto venerdì 28 giugno dalle 19.30 alla Galleria d’Arte Moderna con Raffaella Perna (Sapienza, Università degli Studi di Roma) e le performance di Tomaso Binga, Silvia Giambrone e Donatella Vici. Visita guidata, ancora alla Galleria d’Arte Moderna sabato 29 giugno alle 17.00, dal titolo Oltre la clausura: il Museo dei cittadini, per esplorare la storia della Galleria, degli spazi dell’ex convento di San Giuseppe in cui è collocata e di una collezione nata per la città e per i cittadini.

Molti gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: Dalla Terra all’Universo (il 29 giugno alle 11.00, 12.00 e 17.30; il 30 giugno alle 11.00 e 17.30) con proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti: un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali, fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione dell’universo.

Alle 16.30 del 29 giugno, il film Mondi Lontani – Vita aliena? indaga sulle condizioni richieste per la vita, a cominciare da pianeti e lune nel nostro Sistema Solare e avventurandosi verso alcuni dei pianeti extrasolari appena scoperti in orbita attorno ad altre stelle.

Dalle 20.30 alle 23.00 la serata di sabato 29 giugno al Museo di Zoologia propone l’entusiasmante esplorazione notturna diAreAvventura 2019: Animal Night – Animali della Notte a Villa Borghese. Un biologo esperto accompagna i visitatori in una straordinaria esperienza sul campo, per condividere il momento del richiamo, dell’avvistamento e del riconoscimento degli animali notturni della città

Spettacoli per bambini il 30 giugno insieme al Dottor Stellarium alla scoperta delle stelle (alle 12.00) e del sole (alle 16.30).

Other Colors trio è il concerto previsto nel portico della Casina delle Civette di Villa Torlonia domenica 30 giugno alle 11.00, un progetto musicale ideato e composto da Andrea Mancini, sviluppato e migliorato negli anni, una musica fortemente strutturata legata in modo indissolubile all’estemporaneità. Andrea Mancini, Sax Soprano e Contralto; Andrea Passini, Contrabbasso; Daniele Sechi, Batteria.

A caccia di tesori con Augusto e la sua famiglia al Museo dell’Ara Pacis domenica 30 giugno alle 17.00 è una visita didattica gioiosa rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni e ai loro genitori. Durante la visita i partecipanti sono stimolati alla ricerca di particolari e dettagli raffigurati sul monumento.

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei della capitale sono sempre numerose, varie e interessanti lemostre da visitare durante il fine settimana.

Ai Musei Capitolini, L’Arte Ritrovata propone un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri.

Al Museo di Roma in Trastevere tre le mostre in corso: ultimi giorni per Memoria del Perù, scatti che illustrano storie di conquista e migrazione con gli elementi sociali, culturali e geografici di un intero paese. Continua fino all’8 settembre UNSEEN / NON VISTI, viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione della politica e dei media. Fino al 6 ottobre Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018, dedicata al lavoro del fotografo, scomparso prematuramente lo scorso anno. Dalle immagini emerge un’umanità dolente, un’Italia ferita alla costante ricerca della sua identità in un perenne oscillare tra la conferma dello stereotipo e la cartolina malinconica.

Al Museo dell’Ara Pacis, Claudio Imperatore conduce alla scoperta di vita e regno del discusso imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., mettendone in luce la personalità, l’operato politico e amministrativo, il legame con la figura di Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia giulio-claudia.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali prosegue fino al 18 ottobre Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina con reperti in bronzo, oro, giada e terracotta, databili dall’età del bronzo (II millennio a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.) provenienti da importanti istituzioni cinesi.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l’esposizione dedicata all’archeologo e mercante d’arte Ludwig Pollak(Praga 1868 – Auschwitz 1943) racconta la storia professionale e personale del grande collezionista, le sue origini nel ghetto di Praga, gli anni d’oro del collezionismo internazionale fino alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Volti di Roma alla Centrale Montemartini. Fotografie di Luigi Spina presenta immagini fotografiche che ritraggono 37 volti antichi in marmo o travertino, significativi esempi delle collezioni capitoline alla Centrale Montemartini.

Alla Galleria d’Arte Moderna, Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Inoltre, nel chiostro giardino della Galleria d’Arte ModernaWechselspiel, installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler, un doppio percorso che si collega alla mostra in corso e alle sculture del chiostro.

Fino al 30 giugno al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese Verdi Armonie. I giardini di Roma all’acquerello: circa 60 acquerelli di vario formato che illustrano i giardini di Roma, realizzati da sette artisti contemporanei, Raffaele Arringoli, Emanuela Chiavoni, Fausta D’Ubaldo, Sergio Macchioli, Gabriella Morbin, Luisa Saraceni (Luz) e Silvano Tacus.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia La fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980 racconta la storia della vetreria artistica della Fratelli Toso a partire dal 1930, l’anno più importante per la ricerca della manifattura, fino al 1980, epoca in cui ha cessato la propria attività. Esposte più di 50 opere in vetro, tutti pezzi unici e rari provenienti direttamente dalla loro collezione. Sempre alla Casina delle Civette Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte propone una selezione di opere fittili della storica ceramista di formazione faentina, tutti esemplari unici appartenenti alla più recente produzione dell’artista, con alcune opere inedite e installazioni site specific concepite per gli spazi del museo.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese con Frank Holliday in Rome uno degli artisti del Club 57 – lo storico locale dell’East Village al quale recentemente il MoMA di New York ha dedicato una grande mostra – fa il suo primo ingresso in un’istituzione museale italiana attraverso 36 opere dipinte nel suo studio vicino a Piazza Navona, dove ha lavorato alacremente avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell’arte. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney “Roman Holliday”.

Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis e l’esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La MIC card, al costo di 5 euro, permette l’ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Per informazioni www. museiincomuneroma.

Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 28 giugno è visitabile WOMEN. La mostra fotografica di Emanuela Caso, a ingresso libero, che racconta l’universo delle donne, le loro qualità ed espressioni in un lungo viaggio tra Oriente e Occidente.

Alla Casa del Cinema con l’estate torna, dal 27 al 30 giugno, la Festa del cinema bulgaro Tutte le facce dell’amore alla sua dodicesima edizione con la proiezione il 28 giugno alle 19:30 di Sempre libera. Sonya Yoncheva di Georghi Toshev; alle 21.30Una foto con Yuki di Lachezar Avramov. Il 29 giugno alle 17.30 Yordan Radichkov. Cronаche di Čerkasky di Dimitar Petkov; alle 19.00 Ivan Andonov. Lasciatemi volare almeno per un attimo di Galina Kraleva; alle 21.30 Bad girl, cattiva ragazza di Marian Valev. Domenica 30 giugno alle 18.30 proiezione di Gomma da masticare di Stanislav Todorov Rogi; alle 20.30 La gola del diavolo di Pavel Vesnakov, Dimitar Dimitrov e alle 21.30 Benzina di Katerina Goranova di Assen Blatechki.

Inoltre, fino al 3 luglio prossimo, lungo le pareti di accesso alla Sala Deluxe è possibile ammirare la corposa mostra fotograficaOmaggio a Franco Gasparri, stella degli anni ’70, composta da cento ritratti, 150 scatti, video e copie originali di fotoromanzi d’epoca provenienti da collezioni private, dagli archivi della casa editrice Lancio e da quelli di produzioni cinematografiche. I materiali, suddivisi in tre sezioni – “Primi passi: in famiglia e tra amici”, “1970-1980: gli anni d’oro del fotoromanzo, eroe dei fumetti da Jacques Douglas a Lancio Story” e “Nel cinema da protagonista: poliziotto ma non solo” –, ripercorrono la vita dell’attore e parlano di un’epoca complessa e ormai lontana: quella degli anni ’70 in Italia. A impreziosire il percorso ci sono anche: un angolo dedicato all’esposizione e alla consultazione di fotoromanzi e fumetti rari di e su Franco Gasparri, per ritrovare le storie che hanno fatto sognare una generazione, una sezione video costituita da montaggi di filmati privati (super 8) e professionali e, infine, un’esposizione di locandine cinematografiche dei suoi film realizzate dal padre Rodolfo Gasparri (noto pittore e cartellonista cinematografico), opere di immenso valore artistico.

Il Palazzo delle Esposizioni ospita tre mostre promosse da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e organizzate dall’Azienda Speciale Palaexpo. Mostre in mostra un progetto espositivo a cura di Daniela Lancioni, che propone sei mostre di arte contemporanea che si sono tenute a Roma dagli anni Cinquanta agli anni Duemila, quelle di:Titina Maselli, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Carlo Maria Mariani, Jan Vercruysse, Myriam Laplante. Oltre sessanta opere in esposizione, offriranno ai visitatori la possibilità di riscoprire, i paesaggi espositivi di una Città nella quale l’arte contemporanea incide da molti decenni in maniera significativa. Dal 7 giugno al 28 luglio a cura di Alessio De’ Navasques Jeff Bark – Paradise Garage, la prima personale in Italia del fotografo statunitense Jeff Bark che riunirà un corpus composto da più di cinquanta opere inedite, dedicate alla Città Eterna. Fino al 30 giugno è possibile visitare la mostra Il corpo della voce. Carmelo Bene, Cathy Berberian, Demetrio Stratos. L’esposizione, curata da Anna Cestelli Guidi e Francesca Rachele Oppedisano, è dedicata alla voce intesa come pura potenzialità sonora. Il 21 giugno alle 20 nella rotonda di Palazzo delle Esposizioni Aleatology – Esperimenti Sonori Demetrio e Cathy ai Tempi della Loop Station una performance musicale che nasce da una riflessione sul valore che ha avuto la lunga e appassionata ricerca musicale e vocale di Demetrio Stratos e Cathy Barberian. Marco Sinopoli alla chitarra e alla tastiera e Daphne Nisi alla voce e agli effetti, rivisiteranno alcuni brani conosciuti e meno conosciuti con l’ausilio di strumenti ed effettistica dalle sonorità moderne e inusuali. L’evento è a cura del Dipartimento di Canto jazz del Conservatorio di Santa Cecilia. Laboratorio di Canto diretto dal M* Carla Marcotulli.

Al Macro Asilo, il 29 giugno alle 18 nella Sala Rome, Rosario Pavia presenta Intorno alle Mura di Roma dopo una camminata lungo le mura Aureliane, con partenza da Porta Pinciana, associazioni e cittadini raggiungeranno il museo per una riflessione collettiva sull’esperienza promossa da Inarch Lazio, Comitato Mura Latine e DIAP Dipartimento Architettura e Progetto. Sempre il 29 giugno alle 20 nel Salone dei Forum Maria Luisa D’eboli | The Shape Of Sound un inedito ritratto del suono degli strumenti di grandi musicisti, una performance con Adriana Ferreira, flauto e Floraleda Sacchi, arpa. Il 30 giugno alle 11.00 nel Salone dei Forum è possibile partecipare a Circlesinging Roma | Canto Circolare una pratica ormai diffusa a livello internazionale, aperta a persone di ogni fascia di età, musicisti e non. Nella Sala Cinema il 30 giugno dalle 16.00 alle 20 è in programma Murmat Short Film Festival, tavola rotonda, proiezione e premiazione dei migliori cortometraggi, pervenuti tramite bando, sul tema dell’integrazione del diverso in tutte le sue sfaccettature.

Al Mattatoio è in corso fino al 14 luglio, la grande mostra Tex. 70 Anni di un Mito. Curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, in collaborazione con la redazione di Sergio Bonelli Editore, COMICON e ARF! Festival, la mostra racconterà– come Tex sia riuscito, dal 1948 a oggi, a entrare a far parte delle abitudini di lettura degli italiani. Fino al 4 settembre in mostra “Chiara Dynys. Enlightening Books”, curata da Giorgio Verzotti, una rassegna che trasversalmente tocca diversi periodi dell’attività dell’artista.

Al Teatro dell’Opera sabato 29 giugno, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo e nell’ambito delle iniziative organizzate da Roma Capitale, la Cantoria, la Youth Orchestra e i solisti di Fabbrica terranno tre concerti in diversi orari al Museo di Roma a Palazzo Braschi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la direzione del Museo stesso e con Zètema. Per i giovani talenti della Cantoria del Teatro dell’Opera di Roma si tratta della prima uscita ufficiale. Il programma dei tre concerti prevede alle 19 Georg Philipp Telemann, Sonata TWV 40:101 per due violini. Duo violinistico della Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma: Florian Lekaj, Cezara Georgia Buzila. Alle 20 Wolfgang Amadeus Mozart, Messa di Requiem KV 626. Direttore Giuseppe Sabbatini. Cantoria Youth Orchestra, Solisti Fabbrica YAP del Teatro dell’Opera di Roma. Alle 22.00 Sergej Prokofiev, Sinfonia n. 1 op. 25 “Classica” Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture da concerto op. 26 “Le Ebridi“. Direttore Carlo Donadio Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. L’ingresso ai concerti sarà gratuito. Domenica 30 giugno alle 21.15 in via Borgo Ticino, zona Casalotti (Municipio XIII) la compagnia di OperaCamion si fermerà per l’ultima delle cinque tappe nel Comune di Roma, organizzate con la collaborazione delle Biblioteche di Roma. Quest’anno il tir del Teatro dell’Opera di Roma ha riproposto lo spettacolo con il quale ebbe grande successo tre anni fa: la “riduzione” del capolavoro di Gioachino Rossini: Figaro! ispirato alla celebre vicenda de Il barbiere di Siviglia. Ingresso gratuito.

Fondazione Musica per Roma ha inaugurato il 23 giugno il Roma Summer Fest, la stagione estiva nella cavea, oltre un mese di concerti nel meraviglioso scenario del Parco della Musica. Giovanissimi sono i protagonisti di Retape, la serata speciale in programma venerdì 28 giugno alle 19 che concluderà il festival dedicato ai talenti emergenti della scena capitolina. Per questa occasione, giovani scoperte si alterneranno sul palco con artisti più noti. Sabato 29 alle 21 grande attesa per i Take That che eseguiranno dal vivo le loro amatissime hit per celebrare il 30° anniversario della loro carriera. Si cambia decisamente generedomenica 30 giugno alle 21 con la Taranta Gitana, in cui per la prima volta la Taranta di Ambrogio Sparagna incontrerà laRumba flamenca della famiglia Reyes, dando vita a uno straordinario dialogo fra due stili musicali di grande suggestione. La programmazione estiva di Musica per Roma non si ferma in Auditorium, ma dall’altra parte della città, alla Casa del Jazz, nel parco, sabato 29 alle 21 il poliedrico vocalist jazz Gegè Telesforo presenterà il suo spettacolo patrocinato dall’Unicef Soundz for children.