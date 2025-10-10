Roma, Mussolini (FI): “Maggioranza boccia miei atti e svilisce vocazione sanitaria Farmacap”

“Con l’approvazione delle Linee Guida su Farmacap, l’Amministrazione Gualtieri dimentica completamente la mission con cui è nata l’azienda per renderla un coacervo di servizi di vario genere del tutto estranei alla vocazione sanitaria che dovrebbe avere una farmacia.

Non si comprende, ad esempio, che attinenza abbiano con le farmacie comunali attività quali la guida all’uso consapevole dei social, i servizi di mediazione linguistica e culturale, la collaborazione con il terzo settore per attività ludico ricreative, i corsi di alfabetizzazione digitale e tanti altri sportelli e servizi peraltro già erogati dai Dipartimenti Centrali o dagli Uffici Municipali e, quindi, replicati da un’azienda che dovrebbe occuparsi di tutt’altro.

L’aggiunta di tali competenze viola, dunque, il principio di economicità – che impone alle PA di evitare sprechi e di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili – ed espone Roma Capitale al rischio di uno squilibrio economico-finanziario che avrebbe altresì pesanti ricadute sul processo di risanamento economico dell’azienda Farmacap, già soggetta a commissariamento dal 2014 al 2022 a causa delle gravi perdite accumulate negli anni precedenti.

Una decisione incomprensibile, presa da una maggioranza del tutto sorda al contributo di chi, come la sottoscritta, ha proposto di destinare tali risorse all’implementazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento delle farmacie comunali, oramai vetuste e obsolete, e di porre la giusta attenzione a criticità tuttora in essere quali lo scarso assortimento dei prodotti, l’estensione dell’orario continuato alle sedi che praticano la chiusura notturna e le continue interruzioni delle prenotazioni SSN.

Problematiche di primaria importanza che l’Amministrazione capitolina continua irresponsabilmente a ignorare e che continueranno a minare l’efficienza di un servizio, quello sanitario, che sembra essere passato in secondo piano rispetto ad altro”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

