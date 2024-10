Roma nella morsa del maltempo: raffiche di vento e pioggia causano disagi in città

Roma colpita da forti raffiche di vento e pioggia nella giornata di oggi, 8 ottobre, con disagi diffusi in tutta la città. Già dalla tarda mattinata, i venti hanno causato la caduta di numerosi alberi, bloccando diverse strade e danneggiando infrastrutture.

Intorno all’ora di pranzo, la pioggia ha iniziato a battere la Capitale, aggravando ulteriormente la situazione.

Il traffico cittadino ha subito pesanti rallentamenti, con alberi caduti che hanno ostruito le carreggiate in vari punti. La via Salaria è stata chiusa temporaneamente, all’altezza dell’incrocio con la Tangenziale Est, a causa di alberi sulla carreggiata, mentre la rampa di accesso a via del Foro Italico ha subito la stessa sorte per lo stesso motivo.

Simili problemi anche su via Casilina, dove è stato necessario chiudere un tratto tra largo Galeazzo Alessi e via Filarete per rimuovere un albero pericolante, e su via di Monte Cervialto, dove sono stati tagliati rami pericolosi, rallentando ulteriormente la circolazione.

I disagi non si sono limitati alla viabilità stradale. Un ramo caduto nei pressi della stazione Stella Polare ha interrotto il servizio ferroviario sulla Metromare, limitando i treni alla tratta Porta San Paolo-Acilia. Il servizio navetta è stato attivato per collegare Acilia e Colombo, riducendo l’impatto sulla mobilità pubblica.

L’Aeronautica Militare aveva previsto un peggioramento del maltempo, con il picco atteso tra le 17 e le 18, e temporali di forte intensità in arrivo. Le autorità hanno emesso un’allerta arancione, che ha validità per tutta la giornata odierna e fino alle prossime 12-18 ore.

Il maltempo previsto comprende precipitazioni a carattere temporalesco, forti raffiche di vento, possibili grandinate e mareggiate lungo le coste esposte del Lazio.

La Protezione Civile, insieme alla direzione emergenza e al NUE 112 della Regione Lazio, è in stato di allerta, pronta a intervenire per far fronte ai danni e ai disagi causati dal maltempo, cercando di garantire la sicurezza dei cittadini in questo scenario complesso.

