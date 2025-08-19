Roma nord libera dai parcheggi a pagamento, almeno per il momento

Per ora, i residenti e i visitatori di Roma nord possono tirare un sospiro di sollievo: niente strisce blu nelle strade di Fleming, Vigna Clara e Ponte Milvio.

La giunta capitolina ha escluso queste zone dalla delibera che porterà 30mila nuovi parcheggi a pagamento in città, concentrandosi invece su quartieri come Montesacro, Ostiense, Pigneto, Garbatella, Eur e Ostia.

Il municipio XV aveva spinto con forza per l’introduzione della sosta tariffata nelle aree più centrali del territorio, dove shopping, locali e movida creano una forte pressione sul parcheggio.

L’obiettivo era chiaro: favorire la rotazione dei posti auto, ridurre il traffico e dare respiro alle attività commerciali, soprattutto durante gli eventi allo stadio Olimpico.

L’assessore al Commercio Tommaso Martelli aveva definito le strisce blu uno “strumento fondamentale per garantire ordine e sicurezza, anche nelle serate più affollate”.

Ma il Campidoglio ha detto no. Secondo lo studio del Comune, Fleming, Vigna Clara e Ponte Milvio hanno una forte vocazione residenziale e pochi attrattori di traffico, fatta eccezione per i locali della movida vicino a Ponte Milvio.

Il rischio, sottolinea il documento, sarebbe che gli spazi vengano occupati dai residenti per gran parte della giornata, vanificando l’obiettivo di una reale rotazione.

L’unica possibilità futura riguarda la zona bassa di Ponte Milvio, vicino a viale di Tor di Quinto e piazzale di Ponte Milvio, dove i locali della movida potrebbero beneficiare di parcheggi a pagamento con maggiore controllo e rotazione. Anche questa ipotesi, però, è rimandata a una “fase successiva di attuazione”.

Per ora, chi parcheggia all’ombra della Torretta Valadier o lungo via di Vigna Stelluti e via Bevagna può continuare a farlo gratis. Roma nord resta libera dai parcheggi a pagamento… almeno per il momento.

