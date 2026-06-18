Roma Nord si tinge di bianco: stasera il “White Party” dei Canottieri Roma per il benvenuto all’estate

La notte più luminosa ed esclusiva dell’estate di Roma Nord è pronta ad accendersi.

Questa sera, giovedì 18 giugno, a partire dalle ore 21:30, la storica sede del Circolo Canottieri Roma aprirà i cancelli dello storico quartier generale di Lungotevere Flaminio per la tredicesima edizione del White Party.

Quello che era nato come un evento intimo, pensato esclusivamente per i giovani soci del club, si è trasformato negli anni in un vero e proprio fenomeno di costume, diventando a tutti gli effetti uno degli appuntamenti sotto i 35 anni più riconoscibili, imitati e attesi della Capitale.

Il format che decreta il successo della serata è un classico intramontabile: la brezza delle notti romane, una terrazza unica affacciata direttamente sulle sponde del Tevere, fiumi di musica e un unico, tassativo vincolo per l’ingresso: il dress code rigorosamente total white.

In console Andrea De Carolis, attesi i vip della Capitale

A firmare la colonna sonora di questo simbolico e patinato benvenuto all’estate 2026 sarà il dj set di Andrea De Carolis, pronto a far ballare centinaia di ragazzi fino a tarda notte.

Nel corso della sua storia, il White Party è diventato un formidabile magnete per il mondo dello spettacolo, dei social e dello sport italiano. Tra i banchi della console e i divanetti a bordo fiume si sono avvicendati negli anni ospiti del calibro di Thomas Raggi, chitarrista dei Måneskin, e Dušan Mihajlović.

Anche per l’edizione di stasera i promotori mantengono il riserbo, ma è atteso il consueto red carpet di volti noti della tv, atleti e giovani della “Roma bene”, pronti a celebrare il mix di eleganza, energia e movida che caratterizza il club.

Oltre un secolo di storia sul Tevere

Dietro la facciata glamour della serata c’è il peso di un’istituzione secolare. Fondato nel 1919, il Circolo Canottieri Roma rappresenta una delle più prestigiose e blasonate realtà sportive e associative della Capitale.

Da oltre cento anni il club promuove lo sport (con il canottaggio e il tennis in prima linea), la cultura e la socialità d’élite, collezionando nel tempo i massimi riconoscimenti agonistici nazionali, tra cui la Stella d’Oro al Merito Sportivo e il prestigioso Collare d’Oro del CONI.

Stasera, però, le scarpette da tennis e i remi lasciano spazio ai vestiti da sera: la stagione calda di Roma Nord comincia ufficialmente sotto il segno del bianco.

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