Roma, Onorato lancia la rete dei 327 comitati: “progetto Civico Italia sarà l’alternativa alle destre”

Dal civismo capitolino a una rete nazionale. Parte da Roma la sfida di Progetto Civico Italia, il movimento coordinato dall’assessore capitolino Alessandro Onorato che punta a trasformare l’esperienza della Lista Civica Gualtieri in un modello politico esportabile nel resto del Paese.

Il debutto operativo si è tenuto sabato 7 marzo nella sala conferenze dell’Hotel Shangri-La, dove amministratori locali, professionisti, studenti e attivisti si sono riuniti per tracciare la rotta del nuovo progetto politico.

L’obiettivo è ambizioso: costruire una rete civica radicata nei territori, capace di fare da ponte tra cittadini e istituzioni e di rafforzare l’area riformista del centrosinistra.

La strategia: presidiare ogni quartiere di Roma

Il progetto parte dalla Capitale. Oggi Progetto Civico Italia può contare su 50 comitati attivi e oltre 500 iscritti, ma il traguardo dichiarato è molto più ampio: coprire progressivamente tutti i 327 quartieri di Roma, creando una rete capillare di presidi civici.

«Roma si conferma il motore propulsivo di un progetto alternativo alle destre», ha spiegato Alessandro Onorato durante l’incontro. «Vogliamo dare risposte concrete a lavoratori, famiglie e imprese attraverso il protagonismo degli amministratori locali».

Un progetto che guarda oltre il Campidoglio

Quella che inizialmente era nata come una lista civica a sostegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ora prova a fare un salto di scala.

Il movimento ha già attivato 13 coordinamenti regionali, tra cui in Emilia-Romagna, Sicilia, Veneto e Sardegna. L’obiettivo è costruire una rete nazionale capace di mettere in collegamento esperienze civiche e amministratori locali in vista delle prossime sfide politiche.

La squadra e le nuove generazioni

Sul palco dello Shangri-La erano presenti diversi rappresentanti della lista civica capitolina, tra cui i consiglieri comunali Trabucco, Lancellotti, Ferraro, Tommaso e Barbati, insieme ai vertici organizzativi del movimento.

Il coordinamento regionale è guidato da Antonio Taurelli, mentre quello provinciale è affidato al sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso.

Tra gli interventi più simbolici anche quello del ventenne di Ostia, Alessio De Pace, segnale della volontà del movimento di coinvolgere le nuove generazioni nella gestione della vita pubblica e del territorio.

Prossima tappa: Napoli

La crescita del progetto proseguirà già nei prossimi giorni. Sabato 14 marzo è in programma un nuovo appuntamento a Napoli, dove Onorato incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi.

L’iniziativa servirà ad annunciare la nascita del 14° coordinamento regionale, in Campania, consolidando il dialogo tra alcune delle principali città metropolitane italiane.

