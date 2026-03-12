Roma, operazione dei Falchi della Polizia: smantellato il “triangolo dello spaccio”

Otto arresti in poche ore e centinaia di dosi di droga sequestrate. È il bilancio di una serie di blitz messi a segno dai Falchi della Polizia di Stato nel cosiddetto triangolo dello spaccio della Capitale, tra Tor Bella Monaca, San Basilio e Montesacro.

Sei interventi distinti, coordinati nel giro di poche ore, hanno portato all’arresto di otto pusher e al sequestro di circa 270 dosi di stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre a 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

San Basilio, la fuga tra i vicoli

Il primo intervento è scattato nel quartiere San Basilio, dove gli agenti hanno notato i movimenti sospetti di un giovane che continuava a spostarsi tra le strade della zona.

Quando si è accorto di essere osservato, ha tentato di fuggire tra i vicoli del quartiere.

Durante la corsa ha cercato di liberarsi della droga gettando a terra un involucro con circa 20 grammi di hashish, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare materiale per il confezionamento delle dosi e 2.400 euro in contanti, considerati compatibili con l’attività di spaccio.

Tor Bella Monaca, blitz nei lotti popolari

Gli altri interventi si sono concentrati nei lotti popolari di Tor Bella Monaca, dove lo spaccio seguiva schemi ben rodati: scambi rapidissimi tra pusher e acquirenti, spesso protetti da vedette incaricate di segnalare eventuali controlli.

I Falchi sono intervenuti con operazioni mirate che hanno portato all’arresto di cinque pusher e al sequestro di oltre 260 dosi di cocaina, oltre a denaro contante in banconote di piccolo e medio taglio.

Montesacro, la droga nascosta sotto una pietra

Un altro episodio si è verificato nel quartiere Montesacro, all’interno del parco di Villa di Piazza Sempione.

Qui una coppia di giovani aveva organizzato lo spaccio seguendo una rigida divisione dei ruoli: uno gestiva il contatto con i clienti, mentre l’altro custodiva la sostanza stupefacente.

La droga era nascosta nei pressi di un albero, sotto una pietra, dove gli agenti hanno recuperato oltre 50 grammi di hashish.

Anche in questo caso sono stati sequestrati denaro e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arresti convalidati

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

