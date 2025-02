Roma, orrore a Bravetta: tenta di strangolare la moglie e la prende a pugni

Un’altra notte di violenza domestica, un’altra donna che riesce a salvarsi per un soffio. A Roma, nel quartiere Bravetta, un uomo di 36 anni ha tentato di strangolare la moglie prima di colpirla con una serie di pugni.

La donna, 41 anni, sotto choc e ferita, è riuscita a chiedere aiuto e a trovare scampo dalla furia del marito.

L’allarme è scattato in piena notte. I carabinieri della stazione di Bravetta, allertati dalla richiesta di soccorso, si sono precipitati sul posto e hanno trovato la donna in stato di shock, con evidenti segni di aggressione.

Dopo aver ricostruito la dinamica dell’ennesimo episodio di violenza domestica, i militari hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato, ritenendolo gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione della Procura di Roma, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari e munito di braccialetto elettronico, una misura precauzionale per impedire ulteriori contatti con la vittima.

Nel frattempo, la donna, soccorsa e trasportata al Policlinico Gemelli, è stata medicata e successivamente dimessa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.