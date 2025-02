Roma ospita le opere di Martín Chirino. Lo scultore del ferro 

L’Instituto Cervantes di Roma celebra il centenario della nascita dell’artista spagnolo Martín Chirino. La mostra “Martín Chirino. Lo scultore del ferro”, visibile dal 20 febbraio al 3 maggio 2025, presenta una selezione di sculture, disegni, incisioni e fotografie di Alejandro Togores, opere realizzate in un arco temporale che va dal 1957 al 2011, periodo significativo della produzione dell’artista.

Chirino, nato a Las Palmas de Gran Canaria nel 1925, è uno dei più importanti scultori del XX secolo, noto per l’uso del ferro come materiale principale, racconta il suo legame con le Isole Canarie e dall’influenza dell’arte africana. “La mia scultura – spiegava Chirino – si avvicina di più all’utensile nelle sue origini. È affine all’aratro o al vomere. Ciò che questi strumenti popolari hanno come prolungamento umano, lo può avere la mia opera. Essi collegano l’uomo alla terra in un abbraccio armonioso e necessario”.

Tra i simboli Chirino riproduce la spirale, simbolo che lui stesso definisce come “segno atlantico” e rappresenta la sua riflessione sul movimento e sul tempo, elementi che emergono nelle sue opere scultoree.

Nell’esposizione sono presenti anche alcune delle sue serie più iconiche, come Venti, Alisei, Teste, Paesaggi e Aerovori, in cui il vento e la spirale giocano un ruolo fondamentale.

Le sue opere, sebbene possano apparire pesanti nella forma, spesso trasmettono una sensazione di leggerezza e di movimento, come nelle serie Aerovori, che rappresentano il volo e la liberazione attraverso il ferro battuto.

La mostra romana è un’occasione per ricordare l’impatto culturale e il riconoscimento internazionale che Chirino ha ricevuto nel corso della sua vita, culminato nella fondazione, nel 2015, della Fondazione Martín Chirino a Las Palmas. Chirino ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Premio Internazionale di Scultura della Biennale di Budapest e il Premio Nazionale di Arti Plastiche.

Questa retrospettiva non è solo un tributo all’arte di Chirino, ma anche un’opportunità per comprendere la sua visione artistica unica, che unisce radici locali e uno spirito universale, segnando il percorso di uno degli artisti più significativi del panorama mondiale del XX secolo.

Organizzata dall’Instituto Cervantes di Roma e promossa dalla Fondazione Cajacanarias e la Fondazione Martín Chirino, per l’arte e il pensiero in collaborazione con Turespaña.

INFORMAZIONI MOSTRA

Titolo: “Martín Chirino. Lo scultore del ferro”

Sede: Instituto Cervantes di Roma, Sala Dalí, Piazza Navona 91, Roma

Periodo: 20 febbraio- 3 maggio 2025

Orario: da martedì a venerdì dalle 14.00 alle 20.00; sabato dalle 15.00

alle 20.00; domenica e lunedì chiuso

Ingresso libero

Per informazioni: tel +39 06 6861871

Sito: https://roma.cervantes.es/it/

