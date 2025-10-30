Roma–Parma, vendeva i parcheggi a 10 euro: fermato abusivo allo Stadio Olimpico

Stava “gestendo” il suo personale parcheggio a pagamento, proprio nei pressi dello Stadio Olimpico, dove era in programma la partita di Serie A tra Roma e Parma.

Ma il suo business improvvisato è durato poco: gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale lo hanno sorpreso mentre occupava con alcune sedie i posti auto per poi “rivenderli” ai tifosi al prezzo di 10 euro ciascuno.

L’uomo, un 36enne cittadino del Bangladesh, è stato fermato poco prima dell’inizio dell’incontro. Sprovvisto di documenti di identità, è stato accompagnato per il fotosegnalamento e per le verifiche relative alla sua posizione sul territorio nazionale.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato oltre 300 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività abusiva.

Per il 36enne è scattata la sanzione prevista per l’esercizio non autorizzato di parcheggiatore e il provvedimento di allontanamento dall’area per 48 ore.

