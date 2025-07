Roma, partono i lavori per la tranvia Verano–Tiburtina: prima corsa attesa entro il 2026

Stavolta ci siamo davvero. Dopo mesi di annunci, carte bollate e attese, i cantieri della nuova tranvia Verano–Tiburtina stanno per diventare realtà.

Dal 2 luglio le aree di intervento sono state ufficialmente consegnate alle ditte che hanno vinto l’appalto. Una scena che, nei prossimi giorni, cambierà il volto della zona Tiburtina.

La nuova linea tranviaria, attesissima soprattutto da chi vive e lavora nel quadrante Est della Capitale, sarà la più corta tra quelle previste nel piano di rilancio della mobilità romana: poco più di un chilometro di binari, lungo le corsie preferenziali già presenti sulla via Tiburtina. Tre le fermate previste: Tiburtina Laurenziano, Tiburtina V. Massimo, Tiburtina Crociate.

Un tracciato breve, ma con grandi ambizioni: far circolare i primi tram entro la fine del 2026, se tutto filerà liscio. Dietro il progetto c’è l’Associazione Temporanea d’Impresa composta da Net Engineering e Salce, pronta ora a far partire i lavori dopo l’incontro con l’assessorato capitolino alla Mobilità.

Durante le ore di punta, il passaggio dei convogli sarà ogni 5 minuti, con una velocità commerciale media di 14 km/h, ma con picchi che potranno toccare i 40 km/h. Numeri che fanno sperare in un alleggerimento del traffico e in un collegamento più fluido con l’area della stazione Tiburtina.

Nel frattempo, proseguono anche i lavori per installare le nuove pensiline hi-tech “Eterna”, acquistate per il Giubileo 2025, pensate per offrire comfort e informazione in tempo reale ai passeggeri. Un piccolo assaggio di modernità in una città che spesso sconta ritardi infrastrutturali decennali.

L’obiettivo è ambizioso: restituire ai romani un sistema di trasporto più veloce, sostenibile e puntuale, almeno in questo tratto. I cittadini, intanto, incrociano le dita.

