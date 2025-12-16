Roma, paura a bordo della linea 724: autista Atac colpito con un coltello

Momenti di terrore sulla linea 724 nella serata di ieri lunedì 15 dicembre, in via di Grotte Celoni, nella periferia est di Roma.

Un autista Atac di 42 anni è stato ferito a una mano con un coltello mentre era alla guida del bus, in un’aggressione improvvisa e ancora dai contorni misteriosi.

Secondo quanto ricostruito, un passeggero si è avvicinato senza preavviso alla postazione di guida e, senza motivazioni chiare, ha colpito l’autista. Subito dopo, l’aggressore è riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere.

Nonostante la ferita, il conducente ha trovato la forza di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nella gestione del traffico, che hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118.

Poco dopo, l’autista è stato trasportato al Policlinico Casilino, dove è stato medicato: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma lo shock per l’episodio è stato forte.

L’aggressione ha immediatamente suscitato allarme tra i passeggeri e i cittadini della zona. Al momento, le motivazioni del gesto e l’identità dell’aggressore rimangono sconosciute, e le indagini potranno entrare nel vivo se la vittima deciderà di sporgere denuncia contro ignoti.

Sul caso è intervenuta anche la politica locale. Fratelli d’Italia ha espresso piena solidarietà all’autista e ha condannato con fermezza l’episodio, definendolo “gravissimo” e sintomo della persistente emergenza sicurezza per gli operatori del trasporto pubblico.

“Non è più accettabile che chi svolge un servizio essenziale sia esposto quotidianamente a rischi così elevati – hanno dichiarato il capogruppo Giovanni Quarzo e i consiglieri Federico Rocca e Stefano Erbaggi –. È urgente intervenire con misure concrete di prevenzione e tutela, perché proteggere i lavoratori significa proteggere tutti i cittadini”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.