Roma per le Donne: parità e innovazione al servizio dei diritti

Il 4 marzo 2026, alle ore 17.00, la Sala del Carroccio del Comune di Roma (Piazza del Campidoglio 1) ospita “Roma per le Donne: parità e digitale”, un incontro dedicato al ruolo delle donne nella società contemporanea e alle sfide ancora aperte per una piena parità di genere.

L’iniziativa, promossa da Antonella Melito, Vicepresidente della Commissione Roma Capitale, Statuto ed Innovazione Tecnologica, è realizzata in collaborazione con il brand CFC – Comunicazione Formazione Consulenza e con l’Associazione Controcorrente. L’appuntamento è inserito nel calendario dei Rome Future Days.

A moderare il confronto saranno Cristina Colaninno e Carlo Turchetti, ambassador di Digital Meet e della Rome Future Week, da tempo impegnati nel promuovere una visione della trasformazione digitale centrata su diritti, inclusione e responsabilità sociale.

Digitale e parità: una sfida culturale

L’evento nasce con l’obiettivo di aprire un dialogo tra istituzioni, accademia, mondo dell’impresa e realtà culturali per interrogarsi su come la transizione digitale possa diventare occasione di crescita civile e valorizzazione del contributo femminile.

In un contesto in cui le tecnologie influenzano lavoro, relazioni e cittadinanza attiva, l’incontro ribadisce la necessità di un approccio etico alla digitalizzazione, capace di mettere al centro le persone e l’uguaglianza delle opportunità.

Al centro del dibattito anche la diffusione del Manifesto italiano per le ragazze e le donne nella tecnologia (M71A), documento partecipativo che invita istituzioni, aziende e cittadini a impegnarsi per:

contrastare stereotipi e discriminazioni,

promuovere l’educazione STEM senza bias di genere,

favorire la leadership femminile nell’innovazione e nell’intelligenza artificiale,

ridurre il gender pay gap,

costruire reti di mentoring e condivisione delle competenze.

I contributi dal mondo tech e accademico

Tra le voci principali, Mara Marzocchi, Co-Founder di Codemotion e membro M71A, presenterà i dati sul gender gap tecnologico in Italia e racconterà il percorso di crescita del Manifesto.

Spazio anche alla ricerca universitaria con l’OSIF – Osservatorio Scientifico Imprese Femminili, centro dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentato dalle professoresse Michela Mari e Sara Poggesi. L’Osservatorio analizza le dinamiche dell’imprenditoria femminile, con focus su divario di genere, conflitti lavoro-famiglia e start-up innovative guidate da donne.

Dal mondo delle imprese interverrà Simona Petrozzi, Presidente del gruppo Terziario Donna di Confcommercio Roma, offrendo una riflessione sulle politiche di equità nel tessuto produttivo capitolino.

Cultura, filosofia e poesia nel dibattito

Un taglio umanistico arricchisce il confronto. Virginia Vandini, Presidente dell’Associazione Il Valore del Femminile, proporrà una riflessione sul digitale come spazio di relazione e libertà.

Manuela Di Paola, Vicepresidente di Nuova Acropoli Italia, offrirà una lettura storico-filosofica del contributo femminile allo sviluppo della tecnica.

La dimensione letteraria sarà rappresentata da Mara Sabia, docente e poetessa, ideatrice del progetto La Setta dei Poeti Estinti, che promuove la poesia attraverso performance ed esperienze immersive, anche nel metaverso. A raccontare la realtà di Rome Future Week sarà invece la project manager Silvia Favulli, che presenterà anche “IntelligentIA”, evento dedicato allo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale.

Interverranno inoltre la giornalista Valentina Spagnolo con il suo progetto editoriale al femminile e Renata Altobelli, responsabile marketing di Samarcanda Radiotaxi, che porterà la testimonianza del mondo cooperativo. Samarcanda Digital Network è radio partner dell’iniziativa, mentre Samarcanda Plus è mobility partner e mette a disposizione il codice sconto ROMADONNE (5 euro sulla prima corsa tramite app, dal 2 all’8 marzo).

Informazioni

4 marzo 2026 – ore 17.00

Sala del Carroccio – Comune di Roma – Piazza del Campidoglio 1

Prenotazione obbligatoria: https://ROMAPERLEDONNE.eventbrite.it

Un appuntamento che intende costruire una Roma più equa, innovativa e solidale, dove la trasformazione digitale diventi davvero strumento di libertà e partecipazione per tutte.

