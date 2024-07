Roma, perde il controllo della sua auto e si schianta contro un muro: muore 54enne

Stefano Acquaviva, un uomo di 54 anni, è morto nella serata di ieri Giovedì 11 luglio intorno alle 18 in un incidente stradale avvenuto in via del Casale di San Pio V, all’Aurelio, a Roma. L’uomo era al volante della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro.

Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore, ma la polizia municipale sta ancora indagando per ricostruire l’accaduto. Al momento non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente.

La Fiat Panda è stata sequestrata per accertare se ci sia stato un guasto meccanico prima dell’incidente.

Le immagini di alcune telecamere di sicurezza della zona sono al vaglio per capire la traiettoria del veicolo prima dell’impatto.

L’autopsia di Acquaviva è stata disposta presso l’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli per determinare la causa esatta del decesso. Tra le ipotesi, oltre al malore, c’è anche quella del caldo afoso di questi giorni.

Con la morte di Acquaviva, sale a 86 il bilancio delle vittime della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

Le indagini:

La polizia municipale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le immagini delle telecamere di sicurezza potrebbero essere fondamentali per capire cosa è successo nei minuti precedenti all’impatto.

I soccorsi:

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica del 118, ma per Acquaviva non c’è stato purtroppo niente da fare. I vigili urbani del XIII Gruppo Aurelio hanno effettuato i rilievi di rito.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙