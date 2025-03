Roma, picchia la moglie davanti alla neonata: 30enne arrestato a San Lorenzo

Siamo in Largo Passamonti, nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma. Le luci dei lampioni illuminavano la strada, quando un’auto ferma sul lato della carreggiata ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri in transito.

A bordo, seduta sul lato passeggero, c’era una donna con in braccio una neonata. Ma ciò che ha insospettito i militari non è stata solo la sua presenza.

Il volto della donna portava i segni inequivocabili di una violenza appena subita: lividi e tumefazioni che raccontavano, senza bisogno di parole, una storia di paura e dolore.

I Carabinieri si sono avvicinati con cautela. La donna, visibilmente scossa, ha trovato il coraggio di parlare: “È stato mio marito. Mi ha picchiata poco fa”, ha detto con voce tremante, stringendo a sé la bambina.

Senza perdere tempo, i militari hanno identificato l’aggressore: un 30enne di origine peruviana, ancora nei paraggi, che poco prima aveva sfogato la sua violenza contro la compagna. Le accuse, sin da subito, sono pesanti: maltrattamenti in famiglia.

Nel frattempo, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata, dove i medici hanno confermato le sue ferite: contusioni al volto e una prognosi di sette giorni.

Le indagini hanno rapidamente raccolto gravi indizi di colpevolezza contro l’uomo. La Procura della Repubblica non ha avuto dubbi: è scattato immediatamente l’arresto.

Il 30enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove attenderà il processo. Il Tribunale di Roma ha già convalidato l’arresto, confermando la gravità dei fatti.

