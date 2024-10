“Roma pittrice”: Palazzo Braschi celebra il talento artistico femminile

“Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo” è il nome della mostra che sarà ospitata al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, fino al prossimo 23 marzo. Come suggerisce il titolo stesso, l’esposizione è dedicata a tutti quei talenti femminili che – nel periodo a cavallo tra il 1500 ed il 1800 – elessero la città eterna a luogo privilegiato di lavoro e di formazione.

In particolare, l’intento è quello di rendere omaggio ad oltre cinquanta pittrici che – nonostante le loro indiscusse doti artistiche – non hanno sempre ottenuto dalla tradizione storiografica il giusto riconoscimento per le loro opere. È il caso, ad esempio, di Maria Felice Tibaldi Subleyras, Angelika Kaufmann, Laura Piranesi, Marianna Candidi Dionigi, Louise Seidler ed Emma Gaggiotti – i cui lavori sono stati spesso “dimenticati” all’interno di depositi.

Tra i nomi più noti, spicca quello dell’artista seicentesca Artemisia Gentileschi che apprese la tecnica della pittura dentro le mura domestiche, sotto la guida dal padre Orazio, in quanto ai suoi tempi l’accesso alle accademie d’arte era privilegio esclusivo dell’universo maschile. Il percorso espositivo celebra la sua straordinaria carriera professionale, attraverso tre suoi celebri dipinti: Cleopatra, L’Aurora ed infine Giuditta e la serva con la testa di Oloferne.

La mostra è arricchita da un’utile mappa che illustra i luoghi pubblici dove è possibile ammirare altre opere che sono state realizzate dalle artiste protagoniste della mostra. In questo modo, sarà possibile proseguire la visita, tra le vie e le piazze del centro storico, scoprendo piccoli capolavori poco noti al grande pubblico.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è curata da Ilaria Miarelli Mariani e Raffaella Morselli, con la collaborazione di Ilaria Arcangeli ed il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

“Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo”

DOVE: Museo di Roma – Palazzo Braschi – piazza San Pantaleo, 10

Museo di Roma – Palazzo Braschi – piazza San Pantaleo, 10 QUANDO: fino al 23 marzo 2025;

fino al 23 marzo 2025; ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – il 24 ed il 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura;

dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – il 24 ed il 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; CONTATTI: https://www.museodiroma.it/

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙