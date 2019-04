Roma popolana in piazza Re di Roma

Musica, arte e spettacolo: Piazza Re di Roma diventa palcoscenico delle potenzialità artistiche, culturali, sociali ed economiche del panorama romano.

Nel pomeriggio di Sabato 13 Aprile la Rete d’imprese Re di Roma porta in Piazza il grande spettacolo rendendo omaggio alla Città eterna e alla produzione musicale, poetica e teatrale romana.

La BandAmici, con la voce inimitabile del frontman Fabrizio Amici, propone la tradizionale canzone romana in una versione alternativa e originale, in cui il folklore si intreccia a generi più moderni con sperimentazioni sonore e vocali per un risultato di straordinario coinvolgimento.

A testimonianza di una tradizione poetica e musicale che trova continuità nella contemporaneità lo spettacolo si apre con i racconti, le poesie e le struggenti melodie di Marco Conidi, raffinato cantautore romano, molto apprezzato dal pubblico cittadino e dalla critica.

A condurre il pomeriggio di festa con verve ironica sarà l’attore, presentatore e critico romano Angelo Blasetti.

Roma Popolana è l’evento organizzato dalla Rete d’imprese Re di Roma, aggregazione di negozi di via Appia Nuova, Piazza Re di Roma, via Aosta e vie limitrofe, volta a valorizzare una delle più importanti piazze cittadine e l’area commerciale che con la storica Porta Asinaria rappresenta l’ingresso al più grande patrimonio storico culturale del mondo, il Centro di Roma.

La Rete d’imprese – ha affermato Stefano Monteferri, Presidente della Rete e titolare della storica Fotocopisteria di Via Aosta – continua a percorrere la strada tracciata finora dall’associazione commercianti di Via Appia Nuova, nata nel 1980 e ancora attiva. Roma Popolana rappresenta un altro esempio di partecipazione del commercio locale alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio. Speriamo che questa bellissima iniziativa possa diventare un appuntamento annuale”.

Nel corso dell’evento sarà presentato il Programma di marketing territoriale attuato dalla Rete d’imprese e finanziato dalla Regione Lazio attraverso il “Bando Reti d’imprese tra attività economiche su strada”. Presso lo stand di Rete posto sulla piazza sarà promossa l’applicazione mobile InRete! Gli utenti potranno eseguire il download dell’applicazione e scoprire i negozi della Rete, consultare quotidianamente disponibilità di prodotti, offerte e vetrine digitali.

Sempre presso lo stand, sarà inoltre possibile scoprire il percorso di tematizzazione dell’area commerciale che prevede l’installazione, tra gli altri elementi di arredo, di tabelle descrittive arricchite da testi e versi della tradizione letteraria dialettale romana. Le tabelle previste prevedono versi di Gioacchino Belli e Trilussa, ma anche frasi e immagini che rievocano la grande produzione cinematografica romana, volti e personalità indimenticabili come – solo per citarne alcuni – Anna Magnani, Monica Vitti, Aldo Fabrizi e Alberto Sordi. In particolare, proprio a quest’ultimo che ha vissuto nel quartiere Appio – San Giovanni molta parte della sua vita, la Rete d’imprese dedica l’evento Roma Popolana.

Ponte di collegamento tra la periferia e il Centro della Città la Rete d’imprese Re di Roma si eleva a realtà che valorizza ed esalta la “popolanità romana”, la bellezza della semplicità, quella profondità di sentimenti celata talvolta da un velo di leggerezza e d’irriverente ironia. Consapevole del suo ruolo, la Rete non si sottrae neanche ad iniziative di sensibilizzazione su importanti temi sociali, per questo sceglie di dedicare alle donne e alla lotta al femminicidio le fioriere che saranno collocate su Via Appia Nuova, rivolgendo in particolare un pensiero a Pamela Mastropietro, il cui ricordo è ancora vivo nel territorio e nel cuore dei tanti ragazzi che quotidianamente frequentano piazza Re di Roma.