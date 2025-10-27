Roma: preghiera per la pace, il 28 ottobre modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico, martedì 28 ottobre, per l’incontro internazionale di preghiera per la pace.

All’iniziativa in programma nell’area del Colosseo e organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, parteciperà anche Papa Leone XIV.

La preghiera è in programma nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, ma le prime misure di viabilità saranno attive già nella notte tra lunedì a martedì.

A partire dalle 00.30, infatti, scatterà lo sgombero dei veicoli e il divieto di sosta in tutta l’area attorno al Colosseo.

Nella giornata di martedì 28, poi, dalle ore 13 sarà istituita un’area riservata con varchi di filtraggio e chiusure stradali su: via di San Gregorio, viale del Parco del Celio, piazza di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (tra via del Tempio della Pace e via Labicana), largo Gaetana Agnesi, piazza di Santa Francesca Romana, via Sacra, via dei Verbiti, via di San Bonaventura, Clivo di Venere Felice e l’area archeologica del Palatino e dei Fori Imperiali. Dalla stessa ora, chiuse al traffico via dei Fori Imperiali, via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio.

Dalle 13 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali; via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci); via degli Annibaldi; via Nicola Salvi; via Celio Vibenna e via di San Gregorio.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dalle 13 deviazioni per le linee bus 3Bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti su romamobilita.it e atac.roma.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.