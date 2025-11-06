Roma premiata a Barcellona: vince lo “Smart City Award”

La Capitale sale sul podio delle città più innovative del mondo. Ieri sera Roma Capitale ha conquistato lo Smart City Award allo Smart City Expo World Congress di Barcellona, il più importante appuntamento internazionale dedicato alle città del futuro.

Un premio che riconosce la capacità della Capitale di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e inclusione sociale.

Il progetto vincitore, “Rome: The City is Transforming”, racconta la metamorfosi in corso in una città che sta ridisegnando se stessa: dai servizi digitali alle infrastrutture intelligenti, fino alle nuove politiche ambientali e sociali.

Una trasformazione che – spiega il Campidoglio – mira a migliorare la qualità della vita, ridurre le disuguaglianze e costruire una nuova economia dell’innovazione, radicata nel territorio e capace di creare valore diffuso.

Una strategia “umana” di innovazione

A rappresentare Roma è stata la Casa delle Tecnologie Emergenti, con lo stand “AMOR – The Human Side of Innovation”, spazio di incontro tra istituzioni, imprese e reti internazionali.

Durante i tre giorni di congresso, decine di delegazioni hanno chiesto di conoscere da vicino l’approccio romano: una smart city centrata sulle persone, non solo sui dati.

Tra i progetti presentati:

Roma5G – Smart City Roma, che porta la connettività avanzata in oltre 100 piazze e snodi di trasporto;

la digitalizzazione dei servizi ambientali di Ama per una gestione più trasparente e sostenibile;

le centrali operative integrate di Atac, per coordinare in tempo reale bus, metro e tram;

la nuova Centrale del Traffico sviluppata con Almaviva, basata su dati live;

il polo di sicurezza urbana intelligente di Leonardo, con tecnologie rispettose della privacy.

Gualtieri: “Roma si sta trasformando davvero”

“Questo premio – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – è un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti per trasformare Roma in una città moderna, sostenibile e vicina alle persone. Negli ultimi anni abbiamo costruito solide basi per una Capitale digitale e inclusiva, investendo in infrastrutture e servizi che migliorano la vita quotidiana. Roma oggi dialoga con le grandi metropoli europee, condividendo esperienze e soluzioni comuni”.

Lucarelli: “La tecnologia serve alle persone, non il contrario”

“Ho ritirato il premio a nome di una città che sta cambiando davvero – ha dichiarato Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione investimenti –. Il riconoscimento non premia solo i risultati raggiunti, ma anche la coerenza e la partecipazione del percorso intrapreso. La tecnologia può cambiare il futuro, ma è la politica che deve orientarla. Con Amor – The Human Side of Innovation vogliamo una Roma più giusta, sostenibile e aperta: un’innovazione al servizio del benessere collettivo”.

Corbucci e Melito: “Tre anni di lavoro per una città più connessa e inclusiva”

“Questo premio – aggiungono Riccardo Corbucci e Antonella Melito, presidente e vicepresidente della Commissione Roma Capitale e Innovazione Tecnologica – corona tre anni di lavoro in cui Roma si è dotata di infrastrutture digitali solide e sostenibili.La nostra visione è sempre stata chiara: mettere la persona al centro, guidare la tecnologia con la mano pubblica e costruire una città capace di affrontare le sfide della trasformazione digitale con intelligenza e partecipazione”.

