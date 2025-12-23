Roma, pusher tradito da un vocale: sequestrati 780 grammi di cocaina al Trullo

Un messaggio vocale inviato troppo tardi, una lite segnalata al 112 e un controllo di routine: tre circostanze apparentemente casuali che, messe insieme, hanno permesso alla Polizia di Stato di smantellare una fitta rete di spaccio a Roma e nella provincia.

Tra gli undici arresti messi a segno negli ultimi giorni, spicca quello di un trentaquattrenne romano, “tradito” proprio da un vocale inviato a un cliente per avvisarlo di non presentarsi subito a ritirare la dose.

Il messaggio, però, è arrivato quando ormai gli agenti erano già sulle tracce del pusher.

Era una mattina come tante nel quartiere Trullo quando alcune pattuglie delle Volanti e dell’XI Distretto San Paolo sono intervenute in un palazzo a seguito di una lite segnalata al 112.

Qui hanno notato il pusher, visibilmente agitato, correre nel proprio appartamento dopo aver dato risposte evasive agli agenti.

Poco distante, un uomo armeggiava vicino a uno scooter, lasciando cadere a terra una dose di droga. Fermato immediatamente, ha confermato agli agenti di aver ricevuto poco prima un vocale dal suo fornitore.

La perquisizione dell’abitazione del trentaquattrenne ha portato a un vero e proprio tesoro dello spaccio: 780 grammi di cocaina nascosti in uno zaino, insieme a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato negli uffici del IX Distretto Esposizione.

L’operazione rientra in un più ampio piano antidroga che, negli ultimi giorni, ha portato all’arresto di altre sette persone in possesso di cocaina destinata al consumo nei quartieri Prenestino, Rocca Cencia, Acilia, piazza Tuscolo, Labaro, Eur e Tor Bella Monaca.

A coordinare le operazioni sono stati gli agenti della Sezione Volanti e dei distretti Prenestino, Lido di Roma ed Esposizione, oltre al Commissariato di P.S. Flaminio.

Non solo Roma Capitale: anche nel centro storico di Tivoli gli investigatori del locale Commissariato hanno smantellato una piccola piazza di spaccio gestita “in famiglia”.

Dopo un’attività di osservazione e appostamento, sono state arrestate tre persone che utilizzavano un appartamento come base operativa per le cessioni di droga.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria competente, segnando un colpo importante nella lotta allo spaccio nel territorio romano e nei comuni limitrofi.

