Roma, raffica di furti tra metro e autobus: 16 arresti dei Carabinieri in poche ore

Giornate intense nella Capitale, dove i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo a segno una vasta operazione di controllo, mirata a contrastare i furti nei luoghi più battuti da turisti e pendolari.

E il bilancio è pesante: 16 persone arrestate, tutte gravemente indiziate di furto aggravato, colte in flagranza mentre agivano a bordo di mezzi pubblici, nelle stazioni della metropolitana o all’interno di negozi molto frequentati.

Il teatro delle operazioni è stato l’intero centro cittadino, con una particolare attenzione alle aree di maggiore afflusso turistico, come le stazioni di Barberini, Termini, Spagna, Torre Argentina e l’autobus linea 64, tristemente noto per essere terreno fertile per i borseggiatori.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intercettato e arrestato sette persone, tutte con precedenti specifici, colte mentre sottraevano portafogli, telefoni e borse a turisti ignari, confusi tra la folla della metropolitana. Scene quasi invisibili agli occhi distratti, ma ben note a chi le combatte ogni giorno.

In un altro intervento, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato una 30enne peruviana, già nota alle forze dell’ordine, fermata subito dopo aver rubato diversi capi di abbigliamento in un negozio della Galleria Forum Termini. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.

A bordo dell’autobus linea 64, all’altezza di Torre Argentina, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno fermato una donna italiana di 63 anni, sorpresa con le mani nel portafogli di un passeggero.

Poco dopo, alla fermata metro Spagna, gli stessi militari hanno arrestato una 20enne bosniaca, pizzicata dopo aver sottratto il portafogli a una turista tedesca.

Nel quartiere Prati, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato cinque persone in distinti interventi.

In via Angelica, due donne romene di 28 anni, entrambe incinte, sono state sorprese mentre tentavano di derubare un turista.

In largo di Boccea, tre cittadini sudamericani, tra i 21 e i 60 anni, sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo mentre cercavano di uscire da un negozio con capi d’abbigliamento non pagati e un telefono rubato a un altro cliente.

Infine, nella stazione metro di Roma Monte Mario, una 52enne romana è stata fermata dopo aver sfilato il telefono a una turista straniera.

Tutte le vittime hanno sporto regolare denuncia e gli arresti sono stati tutti convalidati.

