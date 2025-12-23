Roma, riapre il centro di raccolta di Acqua Acetosa: servizio potenziato per le feste

Riapre ed è pienamente operativo il Centro di Raccolta AMA di Acqua Acetosa, una struttura di prossimità fondamentale nella filiera dei materiali riciclabili del quadrante nord della Capitale.

Il Centro torna a disposizione dei cittadini dopo il completamento di inderogabili lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento della funzionalità e della sicurezza della struttura.

Il sito sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 18.30 e la domenica dalle 7.00 alle 13.00, in linea con l’organizzazione degli altri Centri di Raccolta AMA presenti nei diversi quadranti del territorio cittadino.

In vista del periodo delle Festività natalizie, AMA ha predisposto un ulteriore potenziamento della raccolta differenziata dei materiali ingombranti, elettrici, elettronici e speciali, al fine di garantire un servizio efficiente e rispondere all’aumento dei conferimenti tipico di questo periodo.

È prevista infatti l’apertura straordinaria dei Centri di Raccolta anche nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre, del 1° e del 6 gennaio, assicurando continuità del servizio e maggiore accessibilità per i cittadini.

“La riapertura del Centro di Raccolta di Acqua Acetosa restituisce al quadrante nord della città un presidio ambientale strategico e un servizio di prossimità essenziale per i cittadini – dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi –. La struttura si trova accanto al nuovo ingresso del parco fluviale così da ridurre collateralmente anche il fenomeno degli sversamenti abusivi. Investire su questi centri di prossimità significa rendere più semplice e accessibile il corretto conferimento dei rifiuti e migliorare la qualità del servizio pubblico. Queste strutture possono contribuire in modo diretto al decoro urbano e alla riduzione dei comportamenti scorretti”.

“I Centri di Raccolta rappresentano un’infrastruttura fondamentale del sistema di gestione dei rifiuti della città e un servizio sempre più utilizzato dai cittadini – sottolinea il Presidente di AMA, Bruno Manzi –. I dati sono in costante crescita anche nel corso di quest’anno: ad oggi sono già state raccolte oltre 65mila tonnellate di materiali, un quantitativo che incide per circa l’8% sull’intera raccolta differenziata cittadina. Si tratta di numeri significativi, che confermano il ruolo strategico di queste strutture nel promuovere comportamenti corretti e sostenibili, nel favorire il recupero di materia e nel contrastare in modo efficace l’abbandono illecito dei rifiuti”.

I Centri di Raccolta AMA (elenco completo disponibile sul sito www.amaroma.it) sono a disposizione dei privati cittadini per consentire il conferimento gratuito di quei materiali che non devono e non possono essere smaltiti nei cassonetti stradali, come previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

AMA ricorda infine che, oltre ai Centri di Raccolta, sono disponibili altri due canali gratuiti per il corretto conferimento e recupero di questa tipologia di materiali: “Riciclacasa”, il servizio di ritiro a domicilio al piano strada, per quantitativi fino a 2 metri cubi, su appuntamento tramite il ChiamaRoma 060606 o attraverso la sezione “servizi on-line” del sito AMA, gli appuntamenti settimanali “Ama il tuo quartiere – Giornate del riciclo”, organizzati nei diversi Municipi.

