Roma, riapre il Museo della Scuola Romana: un nuovo sguardo sulla città

Un nuovo capitolo si apre per l’arte capitolina. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato il rinnovato Museo della Scuola Romana – Sguardi sulla città, a conclusione di un importante progetto di riallestimento che, da mercoledì 17 settembre, restituisce al pubblico uno spazio completamente rinnovato.

La riorganizzazione, curata dalla Sovrintendenza Capitolina con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura, ha potuto contare sul contributo di BNL BNP Paribas, che ha messo a disposizione sessanta opere della propria collezione, tra cui l’esclusiva Collezione Roma, preziosa serie di vedute della Capitale.

Il progetto scientifico porta la firma di Federica Pirani, Claudio Crescentini, Antonia Rita Arconti, Annapaola Agati ed Elena Scarfò, mentre l’allestimento è stato ideato da Stefano Busoni e Andrea Pesce Delfino.

«Il Museo della Scuola Romana di Villa Torlonia viene restituito alla nostra città in una veste rinnovata. Il nuovo allestimento valorizza il ruolo di Roma come luogo di incontro e di condivisione di idee, ieri come oggi» – ha dichiarato il sindaco Gualtieri, sottolineando il legame profondo tra la città e i suoi artisti.

Nonostante il difficile contesto storico in cui operarono, tra le due guerre, gli artisti della Scuola Romana hanno dimostrato – ha ricordato il primo cittadino – che “l’arte e la cultura sono sempre in grado di fiorire e generare nuove energie”.

Un museo che non è solo custode di memoria, ma anche ponte verso il presente, pronto ad accogliere cittadini e visitatori con uno sguardo rinnovato sulla storia culturale della Capitale.

