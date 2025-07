Roma. Ricercato viaggiava in corsia di emergenza sul GRA, preso

Controlli serrati della Polizia di Stato sulle principali arterie in uscita da Roma nel primo weekend di luglio, con particolare attenzione al Grande Raccordo Anulare. A presidiare la viabilità, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Settebagni.

Nel pomeriggio di venerdì, durante un pattugliamento sul G.R.A., all’altezza del km 47, i poliziotti hanno notato un’autovettura che viaggiava in corsia d’emergenza, cercando di superare le lunghe code di traffico a passo d’uomo. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente, ma l’uomo ha ignorato l’ordine, accelerando e uscendo rapidamente sulla via Appia.

La fuga, però, è durata poco. Procedendo a forte velocità, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro di cemento. Nonostante l’urto, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti.

I successivi accertamenti hanno rivelato il motivo della fuga: l’uomo era destinatario di un ordine di cattura per l’espiazione di una pena di 3 anni e 1 mese di reclusione. È stato arrestato e condotto nel carcere di Rebibbia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.