Roma ridisegna la mobilità: il Dipartimento si sdoppia. Due uffici speciali per sbloccare i cantieri di Metro e Tram

La grande scommessa per cambiare il volto della Capitale passa per una profonda rivoluzione geometrica degli uffici di Palazzo Senatorio.

In una città che fa i conti quotidiani con scavi a cielo aperto, deviazioni del traffico e un sistema di trasporto pubblico costantemente nel mirino delle critiche, il Campidoglio decide di cambiare marcia sul piano amministrativo.

Per gestire la titanica mole di investimenti miliardari – molti dei quali vincolati alle strette scadenze europee del Pnrr – l’amministrazione ha ufficialmente spacchettato il Dipartimento Mobilità, istituendo due direzioni autonome: una interamente concentrata sulle metropolitane e l’altra dedicata allo sviluppo della rete tranviaria di superficie.

I nuovi vertici e la caccia ai ritardi infrastrutturali

La riorganizzazione punta a creare canali decisionali rapidi e a evitare l’imbuto di competenze che per anni ha rallentato le opere pubbliche romane.

L’ente ha beneficiato dell’ingresso di nuove figure tecniche e ingegneristiche per costituire task-force altamente specializzate sul territorio.

I due nuovi regni burocratici sono stati affidati a figure di comprovata esperienza:

Infrastrutture e Linee Metropolitane: La direzione è stata affidata all’architetta Olga Lo Monaco, che dovrà supervisionare i prolungamenti delle linee esistenti e i complessi cantieri della Metro C nel cuore del centro storico.

Nuovo Settore Tranvie: La guida è andata all’ingegnere Fabio Stefano Pellegrini, chiamato a gestire la delicata partita dei nuovi binari di superficie, una delle promesse cardine dell’attuale consiliatura.

Lo stato dell’arte delle linee: dalle scadenze Pnrr ai nodi della TVA

Il neo-direttore Pellegrini si trova subito sul tavolo un’agenda densa di criticità e scadenze inderogabili:

Tranvia Palmiro Togliatti: È l’opera più avanzata e strategica del quadrante est, destinata a unire Ponte Mammolo (Metro B) a Subaugusta (Metro A). Essendo finanziata con i fondi europei del Pnrr, il cronoprogramma sul primo tratto è serratissimo e non ammette errori.

Linea Verano-Tiburtina: I cantieri sono formalmente partiti, ma l’avanzamento dei binari è al momento congelato dalle complesse operazioni di spostamento dei sottoservizi (tubature e cavi sotterranei), un passaggio propedeutico che sta richiedendo più tempo del previsto.

Giardinetti-Tor Vergata: Il progetto definitivo ha incassato il via libera. L’opera raccoglierà l’eredità storica dello scartamento ridotto della Termini-Centocelle, connettendo il polo universitario e ospedaliero al resto della rete orientale.

Tram Termini-Vaticano-Aurelio (Tva): Resta il vero e proprio fulcro del dibattito politico e cittadino. Il progetto, fortemente contestato da comitati e commercianti, è ancora impantanato in profondi nodi tecnici irrisolti, in particolare per quanto riguarda l’innesto davanti alla stazione Termini e l’impatto dei binari e dei pali d’alimentazione sul selciato storico di via Nazionale.

In arrivo i tram “Urbos”, ma in estate la rete si ferma: stop totale per i cantieri elettrici

parallelamente alla posa delle nuove rotaie, il Comune sta portando avanti il piano di rinnovo del parco mezzi. I modernissimi tram Urbos stanno progressivamente sbarcando nei depositi romani.

Si tratta di veicoli all’avanguardia e ad alta capacità che, tuttavia, prima di caricare i passeggeri, dovranno affrontare lunghi e severi mesi di collaudo e pre-esercizio sui binari.

La vera nota dolente per i cittadini della Capitale riguarderà però i prossimi mesi. Per permettere ai nuovi tram – energeticamente più esigenti – di circolare, le vecchie sottostazioni elettriche della città dovranno essere completamente rifatte.

Un adeguamento tecnologico che comporterà un pesante sacrificio estivo: il Campidoglio sta definendo i dettagli per una sospensione totale del servizio tramviario durante i mesi più caldi, sostituendo interamente le linee con autobus navetta.

Un passaggio che l’amministrazione considera l’unico “male necessario” per traghettare Roma verso una mobilità finalmente europea.

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