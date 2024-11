Roma: ritrovo di pregiudicati e spacciatori, chiuso locale a San Lorenzo

Chiude per 15 giorni uno dei bar più frequentati del quartiere San Lorenzo, divenuto fulcro di controlli e indagini da parte della Polizia di Stato.

A disporre il provvedimento è stato il questore di Roma, in risposta a una serie di segnalazioni e verifiche che hanno portato alla luce situazioni di potenziale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Negli ultimi mesi, infatti, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su questo locale situato nel cuore della movida, osservando da vicino la clientela e il comportamento del personale.

La decisione è giunta a seguito di un episodio di rilievo: appena una settimana fa, il gestore pro-tempore del locale, nonché compagno della proprietaria, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina.

Ma la scoperta non si è fermata lì: la successiva perquisizione domiciliare ha rivelato l’esistenza di sostanze da taglio, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Elementi, questi, che non solo gettano un’ombra sul locale, ma alimentano il sospetto di attività illecite in pieno centro.

L’intervento del questore, formalizzato con un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), ha portato alla sospensione temporanea della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di due settimane.

