Roma, Sala slot presa di mira: 36enne con pistola giocattolo si fa consegnare 7mila euro

Pomeriggio di paura martedì 2 dicembre in piazza Pio XI, dove una sala slot è stata teatro di una rapina lampo.

Un uomo, con il volto coperto da una sciarpa della Roma e armato di pistola, ha fatto irruzione tra i clienti intorno alle 17:30, seminando panico. Sotto minaccia, si è fatto consegnare circa 7mila euro e ha fatto perdere momentaneamente le sue tracce.

La paura, però, è durata poco. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche. Il rapinatore è stato individuato nella stessa giornata: si tratta di un romano di 36 anni.

La pistola, come poi accertato, era in realtà un giocattolo, ma il gesto ha comunque provocato grande spavento tra le persone presenti. Per l’uomo è scattata la denuncia per rapina.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.