Roma saluta Valentino: rose bianche e silenzio per l’ultimo omaggio all’Imperatore

Un corridoio inondato dal profumo di rose bianche conduce alla sala chiara della Fondazione PM23. Qui, in un’atmosfera di estrema eleganza, riposa Valentino Garavani.

Sopra il feretro, un’installazione floreale a pergola accoglie i visitatori, mentre una grande fotografia in bianco e nero dello stilista sembra vegliare sulla folla che, dalle 9 del mattino, si è messa ordinatamente in fila per un ultimo ringraziamento.

L’omaggio della città e della moda

L’ingresso della Fondazione è un tappeto di fiori bianchi. Tra le corone spiccano quelle di Roma Capitale, del Teatro dell’Opera e i messaggi di stima di colleghi come Donatella Versace.

In piazza di Spagna, la storica boutique ha coperto le vetrine con teli neri. Al centro, una sola citazione che riassume una vita intera: «I love beauty, it’s not my fault» (Amo la bellezza, non è colpa mia).

Ad accogliere la salma, visibilmente commosso, il compagno di una vita Giancarlo Giammetti, insieme ai fratelli Sean e Anthony Sax. Presenti anche i celebri cani carlini di Valentino, presenza costante nella sua vita privata e pubblica.

Le parole del Sindaco Gualtieri

Il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, ha reso omaggio allo stilista sottolineando il legame inscindibile tra la Capitale e il Maestro:

«Valentino ha incarnato Roma. Ha trasformato la bellezza della nostra città in creazioni straordinarie che hanno definito l’eleganza nel mondo. Portiamo nel cuore il suo gusto straordinario».

Il ricordo delle donne

Tra la folla, molte signore hanno voluto testimoniare il loro affetto: «Voleva bene alla donna e voleva che fosse bella», è il commento più ricorrente tra chi attende di firmare il registro delle condoglianze.

Per le strade del centro, la bandiera tricolore sventola a mezz’asta in segno di lutto cittadino per l’uomo che ha inventato il “Rosso Valentino” e ha reso Roma la capitale eterna dell’Alta Moda.

