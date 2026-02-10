Roma, scacco ai ladri di strada: 9 arresti tra Prati e il quadrante Sud

Nove persone arrestate in meno di 24 ore per furti, rapine e aggressioni in diversa zone della Capitale. Una serie di operazioni coordinate che hanno portato al fermo di bande specializzate e malviventi solitari tra il centro e le periferie romane.

IL “COLPO DELLA SEDIA” A PRATI

L’operazione più complessa è stata condotta dagli agenti del Commissariato Romanina, che hanno seguito un’auto a noleggio sospetta con quattro persone a bordo fino al quartiere Prati.

La banda utilizzava una tecnica collaudata: mentre un complice restava in auto a motore acceso pronto alla fuga, due donne del gruppo entravano nei bar distraendo i clienti con richieste o conversazioni, permettendo al quarto componente di sfilare le borse dagli schienali delle sedie.

I quattro sono stati bloccati durante la fuga con portafogli e carte di credito appena sottratti. Tutti rispondono di furto con destrezza in concorso.

TERRORE SUL BUS AL TORRINO

A sud della Capitale, le Volanti hanno evitato il peggio intervenendo tempestivamente su un autobus di linea dove una coppia stava minacciando il conducente del mezzo pubblico per farsi consegnare l’incasso della giornata.

Durante il fermo, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, arrivando a danneggiare la volante della Polizia con calci e testate.

Entrambi sono indagati per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

RAPINE TRA EUR E SPINACETO

Altre tre persone sono finite in manette tra il distretto dell’Esposizione e la periferia di Spinaceto. All’Eur un giovane è stato arrestato in un negozio di abbigliamento dopo aver indossato un capo nel camerino e tentato di uscire con una tronchese in tasca.

Vistosi scoperto, ha aggredito l’addetto alla sicurezza prima di essere bloccato dai poliziotti del IX Distretto.

A Spinaceto invece due giovani sono stati fermati dopo aver rapinato un passante del giubbotto, del portafoglio e di alcuni farmaci.

La perquisizione ha rivelato un particolare inquietante: i due erano in possesso di documenti appartenenti ad altre vittime colpite nei giorni scorsi, segno di un’attività predatoria sistematica nella zona.

