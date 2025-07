Roma, scoperto scheletro umano tra le sterpaglie: giallo a La Monachina

Shock alla Monachina, periferia ovest di Roma. Oggi – mercoledì 17 luglio – un residente ha fatto una scoperta che ha gelato il sangue: tra le sterpaglie di un terreno abbandonato, spuntava un teschio umano.

Era da poco passata l’ora del caffè (circa le 17:00) quando l’uomo, camminando in un’area incolta del quartiere, ha notato qualcosa che non quadrava: ossa, affioranti dalla terra secca, immerse tra cespugli e rami. Ha chiamato subito le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio, seguiti dalla scientifica, che ha confermato i sospetti: si tratta di uno scheletro umano, integro, con il cranio ben visibile. Una visione da film, ma fin troppo reale.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell’area e il trasferimento dei resti al Policlinico Gemelli, dove inizieranno gli accertamenti per risalire all’identità della persona e – se possibile – alle circostanze della sua morte.

Le indagini sono appena iniziate, ma già si preannunciano complesse: un decesso naturale? Un caso di sparizione mai risolto? O c’è qualcosa di più oscuro dietro a quello scheletro? Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

