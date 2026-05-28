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Roma, sciopero il 29 maggio: nidi, scuole e mezzi pubblici verso una giornata difficile

Mobilitazione nazionale indetta dai sindacati di base

Redazione - 28 Maggio 2026

Un venerdì di forti disagi e incertezze si prospetta per migliaia di nuclei familiari romani.

Domani, 29 maggio, è infatti previsto uno sciopero generale nazionale che toccherà da vicino molteplici settori chiave, a partire dal comparto della scuola e dei servizi educativi, con pesanti ripercussioni che minacciano di bloccare asili nidi, scuole dell’infanzia e istituti di ogni ordine e grado su tutto il territorio della Capitale.

La giornata di mobilitazione è stata proclamata in modo unitario da diverse sigle del sindacalismo di base — tra cui Cub, Adl Varese, Sgb, SI Cobas e Usi Cit, con il sostegno di ulteriori sigle autonome — e vedrà coinvolto in prima linea il settore “Istruzione e Ricerca”.

Lo stop collettivo potrebbe tradursi in cancellazioni di lezioni, orari di ingresso posticipati, uscite anticipate o nella totale impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Gli avvisi degli istituti e il monitoraggio all’ingresso

Nelle scorse ore, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio ha diramato una circolare d’urgenza diretta ai dirigenti scolastici, esortandoli a comunicare con tempestività alle famiglie il quadro dei potenziali disservizi.

Di conseguenza, i canali web di moltissimi istituti romani si sono riempiti di avvisi formali rivolti ai genitori.

La linea comune adottata dai presidi è chiara: l’accesso degli studenti all’interno delle strutture sarà consentito e garantito solo ed esclusivamente se il numero di docenti e collaboratori scolastici non scioperanti sarà sufficiente a coprire i parametri minimi di vigilanza, sicurezza e didattica.

I timori maggiori si concentrano sulla gestione dei bambini più piccoli. I canali istituzionali di diversi enti locali, tra cui il Municipio I (Centro Storico) e il Municipio IX (Eur), hanno diffuso note ufficiali in cui si ammette l’impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi educativi comunali.

La raccomandazione tassativa rivolta alle famiglie è quella di accertarsi della reale presenza del personale educativo direttamente al cancello della scuola, prima di congedarsi dai figli.

immagine di repertorio

L’effetto domino sui trasporti pubblici

A complicare ulteriormente il quadro della giornata concorrono le concomitanti agitazioni nel settore della mobilità.

Lo sciopero generale colpirà infatti anche i trasporti, prefigurando una giornata ad altissimo rischio per le reti urbane gestite da Atac, per i bus extraurbani di Cotral e per i collegamenti ferroviari regionali.

Questo scenario rischia di innescare un inevitabile effetto domino: una quota significativa del corpo docente e del personale ATA è composta da pendolari che raggiungono quotidianamente gli istituti della Capitale dalle province del Lazio o dalle regioni limitrofe.

Il blocco o il forte rallentamento dei treni e dei mezzi pubblici potrebbe quindi impedire il raggiungimento delle sedi di lavoro anche a quel personale intenzionato a non aderire alla protesta.

Tra aule sguarnite e mobilità paralizzata, le famiglie romane sono avvisate: per evitare brutte sorprese dell’ultimo minuto, sarà fondamentale muoversi con largo anticipo e pianificare soluzioni alternative.

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