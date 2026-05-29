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Roma, scritte neofasciste nel quartiere Africano: sale la tensione in vista del raduno del 13 giugno

Raid notturno con croci celtiche e slogan xenofobi vicino alla casa di un attivista. Sinistre e collettivi all'attacco

Flaviana Buccho - 29 Maggio 2026

La periferia nord di Roma si trasforma nel terreno di scontro di una strisciante e preoccupante contrapposizione politica.

A fare da innesco sono i preparativi per il corteo nazionale annunciato per il prossimo 13 giugno dal “Comitato per la remigrazione”, un appuntamento che sta sollevando dure reazioni istituzionali e forti apprensioni per l’ordine pubblico nei diversi quartieri della Capitale.

Il termometro della tensione ha registrato una brusca fiammata nella notte tra il 26 e il 27 maggio, quando una serie di scritte murali e simboli di chiara matrice ultradreitista sono comparsi sulle pareti del quartiere Africano.

Secondo le denunce formalizzate dalle realtà studentesche del territorio e dai collettivi legati all’Unione Giovani di Sinistra, i muri del quadrante Trieste-Salario sono stati imbrattati con croci celtiche, slogan discriminatori e inneggianti all’espulsione di massa dei cittadini stranieri.

Il raid nel quartiere Trieste-Salario e i timori per il 13 giugno

Il blitz, attribuito da testimoni e attivisti a frange giovanili riconducibili alla galassia di CasaPound e del Blocco Studentesco, ha preso di mira in modo mirato anche i pressi dell’abitazione di un noto esponente dell’antifascismo locale, dove sono state tracciate scritte intimidatorie con espliciti riferimenti al ventennio fascista e all’ideologia nazista.

Il focus della mobilitazione di metà giugno prevede la convergenza a Roma di diverse sigle dell’estrema destra italiana ed europea.

Al centro della piattaforma politica dei promotori vi è la richiesta di una proposta di legge finalizzata al rimpatrio forzato dei cittadini di origine straniera e delle loro seconde generazioni, un punto programmatico che ha immediatamente innescato un muro contro muro ideologico.

La denuncia delle istituzioni locali e l’assemblea a Villa Ada

Sulla vicenda è intervenuto duramente Luca Blasi, assessore alla Cultura e alle Politiche abitative del III Municipio ed esponente nazionale di Alleanza Verdi-Sinistra. Blasi ha espresso profonda preoccupazione per l’avvicinarsi dell’evento del 13 giugno, evidenziando come l’organizzazione di eventi collaterali — tra cui un concerto di musica nazirock — rappresenti un campanello d’allarme che richiede la massima vigilanza da parte della Prefettura e delle autorità di pubblica sicurezza.

La risposta della rete associativa di sinistra non si è fatta attendere. Oltre a coprire le scritte con manifesti di protesta, i movimenti antifascisti hanno indetto una serie di iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 31 maggio all’interno del parco di Villa Ada: un’assemblea popolare promossa dall’Azione Antifascista per fare il punto sulla situazione e coordinare la risposta pacifica della società civile.

Nel frattempo, gli uffici della Questura monitorano con estrema attenzione l’evolversi della situazione nei quartieri della movida e del quadrante nord, per scongiurare il rischio che il dibattito si trasformi in scontri di piazza.

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