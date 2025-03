Roma segreta: i “Colombari” di San Giovanni riaprono al pubblico

Sotto il trambusto quotidiano di Roma, nascosto nel sottosuolo di San Giovanni, esiste un tesoro antico, un luogo di memoria e storia che il tempo ha celato agli occhi dei passanti.

Sono i colombari di via Taranto – o di via Pescara, a seconda di come si preferisce chiamarli – due ambienti sepolcrali di epoca romana che, dopo secoli di oblio e decenni di silenzio, stanno per tornare alla luce grazie a un ambizioso progetto di restauro finanziato dal PNRR.

Un ritrovamento sorprendente nel cuore della città

La loro scoperta risale agli anni Trenta, quando gli scavi per la costruzione di una palazzina portarono alla luce questi spazi funerari, un tempo parte di un paesaggio completamente diverso.

Oggi si trovano nascosti sotto il livello stradale, a circa 3,5 metri di profondità, ma in origine sorgevano in superficie, lungo un’antica via che collegava la via Latina alla via Labicana.

All’interno di questi ambienti ipogei, la storia si svela in tutta la sua forza evocativa: nel primo colombario si ergono due edicole a tempio che ospitano urne funerarie, mentre le pareti raccontano, con i loro affreschi, un mondo scomparso.

Quadrati simili a mattonelle, nastri, vasi e ghirlande dipinti con incredibile finezza decorano l’intonaco, restituendoci frammenti di un passato lontano.

Il secondo ambiente è ancora più suggestivo: dieci nicchie ospitavano i vasi di terracotta contenenti le ceneri dei defunti. Al centro della parete di fondo, una nicchia absidata – più grande delle altre – conservava probabilmente un’urna marmorea, simbolo di una sepoltura più importante.

Un’iscrizione in greco, incisa su un rilievo, racconta la dedica di due genitori al loro figlio Veneriano, raffigurato a cavallo. Un’istantanea di dolore e amore che attraversa i secoli.

Dal paesaggio agricolo all’urbanizzazione: la trasformazione dell’area

Fino al XIX secolo, la zona di San Giovanni era caratterizzata da un paesaggio agreste, attraversato dal canale dell’“acqua marana” (da cui deriva il termine “marrana”). Poi arrivò la modernità, con le sue strade, i suoi edifici e le sue esigenze di spazio.

Il canale venne deviato, il quartiere cambiò volto, e quei colombari rimasero sepolti sotto il cemento, dimenticati, fino alla loro riscoperta nel 1932.

Ora, grazie al restauro in corso, quei frammenti di storia stanno tornando alla luce, pronti a raccontarsi a chi vorrà ascoltare.

Un’occasione unica: visitare i colombari durante il restauro

Il sovrintendente Claudio Parisi Presicce ha annunciato che, per un periodo limitato, sarà possibile visitare i colombari mentre i lavori di recupero sono ancora in corso.

“Siamo felici di offrire ai cittadini l’opportunità di scoprire un luogo straordinario – ha dichiarato – e, al tempo stesso, di mostrare la complessità di un cantiere PNRR il cui obiettivo è restituire questi spazi alla pubblica fruizione in condizioni di sicurezza e conservazione.”

Per accedere è necessaria la prenotazione tramite il numero 060606, con un limite massimo di dieci persone per volta. Per motivi di sicurezza, l’accesso è riservato ai maggiorenni, e sarà necessario indossare un’imbragatura. Niente fotografie: il rispetto e la conservazione vengono prima di tutto.

La prima visita disponibile è fissata per giovedì 20 marzo, un’occasione imperdibile per scendere sotto la città e immergersi nella Roma più nascosta e affascinante.

Un futuro da scrivere per i colombari di San Giovanni

Terminati i lavori, l’obiettivo è rendere questi spazi visitabili in modo permanente, compatibilmente con le esigenze di conservazione.

“Questi colombari – ha spiegato la Sovrintendenza – si trovano sotto il piano stradale e sono decorati con pitture a fresco molto delicate, per cui la loro apertura al pubblico dovrà essere attentamente regolata.”

Ma una cosa è certa: ciò che per secoli è rimasto nascosto ora vuole tornare a raccontarsi. I colombari di San Giovanni sono pronti a riemergere dal passato, portando con sé storie di vita, di morte e di un’epoca lontana che ancora oggi affascina e incanta.

