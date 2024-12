Roma, sgomberato l’accampamento abusivo alla stazione Tuscolana

Alle prime luci dell’alba, di oggi 11 dicembre 2024, una nuova operazione ha preso vita. Un accampamento abusivo adiacente alla stazione Tuscolana, simbolo di degrado e disagio sociale, è stato sgomberato.

Quando gli agenti hanno varcato i cancelli della stazione questa mattina, l’aria era carica di tensione. Non era la prima volta. Lo scorso luglio, quello stesso accampamento era stato smantellato.

Eppure, tra le ombre del ferro e del cemento, le vite in fuga si erano nuovamente insediate, cercando riparo. Tende logore, materassi sporchi, oggetti accatastati a raccontare frammenti di esistenze alla deriva.

L’operazione, parte del piano “Alto Impatto”, ha coinvolto polizia, carabinieri, e operatori del comune. Gli occupanti, perlopiù senzatetto, sono stati identificati e allontanati, mentre i rifiuti accumulati in mesi di vita precaria venivano rimossi.

La rabbia dei residenti:

Per molti abitanti del quartiere, lo sgombero è stato una liberazione. “Non si poteva più vivere così,” racconta Giulia, che abita a pochi passi dalla stazione. “Di sera non uscivamo di casa. Urla, litigi, un senso di insicurezza costante.”

Negli ultimi mesi le segnalazioni di cittadini esasperati: bivacchi, risse, e cumuli di rifiuti avevano trasformato la zona in un incubo quotidiano.

Un quartiere che cambia volto:

Con lo sgombero di oggi, l’area della stazione Tuscolana tornerà, almeno per ora, a respirare. Ma la domanda che resta sospesa nell’aria, tra le tende smontate e i materassi gettati via, è: cosa succederà dopo?

Il quartiere ha ritrovato il suo decoro, ma le vite spostate, ancora una volta, restano in cerca di una destinazione.

E mentre il sole si alzava su Roma, una città indifferente continuava la sua corsa, lasciandosi alle spalle le storie di chi non ha più un posto da chiamare casa.

Nel frattempo, il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’importanza di interventi per prevenire nuove occupazioni e ridare dignità ai quartieri, compreso il VII Municipio di Roma Capitale.

“Riqualificare e dare nuova vita ai territori è fondamentale per prevenire fenomeni di degrado,” ha dichiarato, rimarcando l’urgenza di garantire la sicurezza dei cittadini e promuovere attività sociali e culturali.

“Siamo al fianco dei cittadini che vogliono vivere in serenità e sicurezza i propri territori, dei comitati di quartiere per svolgere attività di carattere sociale e culturale, per dare nuova vita a piazze, strade e luoghi di aggregazione, al fine di evitare che anche questi possano diventare luoghi di marginalità e abbandono – aggiunge Scurria – È fondamentale fare attività di questo tipo, poiché riqualificando e dando nuova luce ai territori si può prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e del degrado. Nei nostri quartieri non c’è spazio per delinquenza e insicurezza, ma solo per la legalità e spazi destinati alla crescita culturale e sociale”.

