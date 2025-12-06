Roma, sgomberato l’ex punto verde di Villaggio Falcone: denunciato un nigeriano con precedenti

Nella mattinata di ieri venerdì 5 dicembre, la Polizia Locale di Roma Capitale, VI Gruppo Torri, ha riportato legalità e decoro nell’ex punto verde qualità di “Villaggio Falcone”, in via Don Primo Mazzolari, occupato senza titolo da un cittadino nigeriano di 46 anni.

L’area, di proprietà di Roma Capitale, era diventata un vero e proprio deposito abusivo: tra suppellettili, masserizie, residui alimentari e rifiuti accatastati ovunque, gli agenti hanno potuto constatare il degrado e l’occupazione illecita del locale. Grazie al supporto del personale Ama, i rifiuti sono stati rimossi e l’area ripristinata.

L’uomo è stato denunciato per occupazione abusiva e, non essendo in possesso di documenti, è stato sottoposto a fotosegnalamento.

Dai controlli sono emersi numerosi precedenti penali e due decreti di espulsione ancora in vigore. Per questo motivo, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria.

