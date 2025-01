Roma si prepara ad accogliere Quattrozampeinfiera: il grande festival pet-friendly

Preparati a un fine settimana straordinario! Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025, il Padiglione 3 di FieraRoma si trasformerà in un paradiso per gli amanti degli animali, con Quattrozampeinfiera, il festival dedicato al legame speciale tra esseri umani e amici a quattro zampe.

Un evento unico nel suo genere, dove i protagonisti saranno proprio loro: cani e gatti.

Porta il tuo pet e vivi un’esperienza indimenticabile

Quattrozampeinfiera è l’unica manifestazione in Italia dove gli animali sono non solo i benvenuti, ma i veri protagonisti. Durante i due giorni di festa, potrai partecipare a una varietà di attività divertenti e formative: dagli spettacoli alle sessioni educative su salute e benessere, fino a momenti di socializzazione.

Sport e giochi: metti alla prova il tuo pet

Con oltre 5.000 metri quadrati di spazio espositivo, l’evento offre un ricco programma di discipline sportive per i tuoi amici pelosi. Scopri l’Hoopers, l’Obedience, la ricerca olfattiva e le lezioni di educazione di base.

Se il tuo cane ama l’acqua, non perdere le esperienze acquatiche nella piscina SICS. E per i più avventurosi, c’è il disc dog, perfetto per i cani che adorano inseguire i frisbee!

Eleganza a quattro zampe: il Pet à Porter

Chi dice che i nostri amici pelosi non possano essere alla moda? Nell’area Pet à Porter troverai le ultime tendenze del pet fashion: abiti esclusivi, accessori personalizzati, guinzagli di design e borse da trasporto pensate per combinare comfort e stile.

Gourmet per pet: cibo sano e gustoso

Non solo bellezza, ma anche gusto! Nell’area dedicata al Pet Food potrai scoprire nuove prelibatezze come il tonno con capesante o il mix di salmone e tonno, alimenti sani e naturali, privi di conservanti e cereali, per garantire una dieta equilibrata al tuo amico a quattro zampe.

Alla scoperta delle razze: Felis&DogsWorld

Se ami le razze pure, non perderti l’area Felis&DogsWorld. Espositori e allevatori esperti ti guideranno alla scoperta di splendidi esemplari di Ragdoll, Maine Coon, Siberiani, Border Collie e Cane Lupo. Un viaggio affascinante nel mondo delle razze canine e feline.

Sostenibilità e creatività al centro dell’evento

Quest’anno, Quattrozampeinfiera punta i riflettori sull’ambiente. Dalle confezioni di cibo eco-compatibili ai prodotti per la casa sicuri per gli animali, tutto è pensato per rispettare il pianeta e la salute dei pet. E per chi vuole qualcosa di unico, i cani potranno persino creare opere d’arte su teli speciali!

Eventi esclusivi: adrenalina e avventura

Non mancheranno momenti emozionanti, come la gara Cani Eroi Senza Frontiere, dove i cani mostreranno la loro agilità e intelligenza, o il Doggy Express, una caccia al tesoro interattiva ispirata al famoso programma Pechino Express.

Informazioni utili

Quattrozampeinfiera sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti costano 14 €, ma sono disponibili online a partire da 10 €. L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 10 anni e per i nostri amici animali.

Per info e biglietti:

info@quattrozampeinfiera.it | 0362.1636218 | www.quattrozampeinfiera.it

Non perdere l’evento dell’anno! Porta il tuo amico a quattro zampe e preparati a un’esperienza indimenticabile.

