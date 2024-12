Roma si prepara al Giubileo: piano di sicurezza a tutto campo, raffica di controlli e arresti

Con il Giubileo alle porte, la Capitale intensifica le misure di sicurezza per garantire ordine e vivibilità sia nel cuore storico della città che nelle periferie.

I dettagli del piano sono stati definiti in un tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma, con la partecipazione di addetti ai lavori e delegati delle ambasciate accreditate presso lo Stato Italiano.

L’ordinanza di servizio, un documento di circa 150 pagine, prevede una strategia capillare e coordinata per monitorare il territorio con controlli straordinari interforze.

Aree come Fidene, San Lorenzo e Ponte Milvio sono state al centro delle prime operazioni, volte a restituire sicurezza e decoro anche oltre i tradizionali circuiti turistici.

I numeri dei controlli:

Nelle ultime settimane, l’attività della Polizia di Stato, supportata dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dal personale Ama, ha portato a:

460 persone identificate,

54 veicoli controllati,

15 esercizi pubblici ispezionati,

4 violazioni amministrative contestate per un totale di oltre 35.794 euro di multe.

Questi interventi sono stati cruciali per migliorare il presidio del territorio e rispondere alle criticità emerse nei quartieri coinvolti.

Rapine nella movida di Ponte Milvio:

Nel piazzale di Ponte Milvio, noto centro della movida romana, quattro giovani sono stati arrestati per aver rapinato un gruppo di adolescenti. Armati di coltello, i rapinatori hanno minacciato le vittime per sottrarre loro una banconota da 10 euro.

Non contenti, gli stessi ragazzi hanno replicato l’aggressione poco dopo in via Riano, dove hanno derubato altri adolescenti di uno smartphone, un giubbotto e circa 50 euro in contanti.

Grazie alle denunce delle vittime, gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio hanno rapidamente ricostruito la dinamica dei due episodi, identificando i responsabili: tre giovani italiani sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso, mentre un diciassettenne è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici.

Sicurezza per il Giubileo: obiettivo ordine e vivibilità

Le misure rientrano in un quadro più ampio di operazioni straordinarie per preparare la città al flusso di milioni di pellegrini e turisti attesi durante l’anno giubilare.

Il Questore ha sottolineato l’importanza di un’azione sinergica tra forze dell’ordine e amministrazione comunale per garantire un adeguato standard di sicurezza in tutta Roma.

Con presidi estesi anche alle periferie, l’obiettivo è duplice: prevenire il degrado urbano e intervenire prontamente su episodi di criminalità, dimostrando che la Capitale può essere non solo accogliente, ma anche sicura.

Tuttavia, l’operazione Ponte Milvio mette in evidenza quanto sia ancora necessario un controllo costante, soprattutto nelle aree frequentate da giovani, dove l’escalation di microcriminalità rappresenta una sfida cruciale per l’amministrazione e le forze dell’ordine.

Le prossime settimane saranno decisive per verificare l’efficacia del piano di sicurezza e per definire ulteriori strategie operative in vista del grande evento religioso.

