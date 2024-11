Roma, somministrava alcolici a minori, chiuso per 7 giorni un bar a Ponte Milvio

Nuova stretta sulla movida romana: un bar nel cuore di Ponte Milvio è stato chiuso per una settimana su ordine del Questore di Roma.

La decisione, motivata dalla vendita di alcolici a minorenni senza alcun controllo sull’età dei clienti, segue numerose segnalazioni dei residenti preoccupati per l’escalation di disturbi e violazioni.

Residenti sul piede di guerra: segnalazioni e denunce

Negli ultimi mesi, i residenti di Ponte Milvio hanno intensificato le segnalazioni agli uffici della Polizia di Stato, denunciando situazioni di degrado e pericolosità dovute al consumo di alcolici da parte di adolescenti.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il locale in questione era diventato un punto di ritrovo per i più giovani, con comportamenti che spesso degeneravano in schiamazzi notturni e situazioni di rischio per i minori stessi. Le autorità, di fronte a queste segnalazioni, hanno deciso di intensificare i controlli sul territorio.

Controlli serrati: scoperti minorenni con alcolici e avventori con precedenti penali

Gli agenti del Distretto Ponte Milvio, durante i loro interventi, hanno riscontrato diverse irregolarità. Una delle violazioni più gravi riguarda il mancato controllo sull’età dei clienti: all’esterno del bar, infatti, sono stati trovati cinque minorenni intenti a consumare bevande alcoliche, in palese violazione delle normative.

Il titolare del bar, nonostante i precedenti controlli, non ha messo in atto alcuna misura per verificare l’età dei clienti, permettendo la somministrazione di alcol anche a ragazzi in età adolescenziale.

In un’altra serata, durante un’ispezione, è stata la Polizia Locale di Roma Capitale a contestare e sanzionare il gestore per la vendita di alcolici a minorenni. Inoltre, tra gli avventori abituali del bar, sono state identificate persone con precedenti di polizia, a conferma di una frequentazione problematica e potenzialmente pericolosa per la sicurezza della zona.

Il Questore dispone la chiusura per 7 giorni: “Chiuso con il provvedimento del Questore”

Dopo un’attenta valutazione, il Questore di Roma ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per sette giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il provvedimento, che rappresenta una misura di sicurezza volta a tutelare l’ordine pubblico, è stato notificato dagli agenti del Distretto Ponte Milvio, che hanno apposto all’ingresso del locale il cartello “Chiuso con il provvedimento del Questore”.

