Roma sotto Controllo: blitz dei carabinieri sventano furti e scovano evasori

Nel cuore della Capitale, tra i quartieri più iconici di Roma, si è svolta un’operazione di contrasto all’illegalità che ha fatto emergere un quadro di microcriminalità diffusa, ma anche un’efficace risposta da parte delle forze dell’ordine.

Un’azione coordinata dei Carabinieri della Compagnia Roma Eur, con il supporto della 3ª Sezione Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, ha scosso i quartieri Ostiense, Garbatella, San Paolo, Cecchignola, Trullo e Villa Bonelli, portando a un bilancio che racconta di 190 persone identificate, 77 veicoli controllati, e numerosi interventi, tra cui furti e evasione dagli arresti domiciliari.

L’operazione, pensata per contrastare il degrado e le attività illegali, ha messo in luce diversi episodi sorprendenti e alcuni casi clamorosi.

Uno dei protagonisti di questa storia è stato un giovane di 20 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati precedenti, che ha pensato di ingannare i Carabinieri fingendo un malore per sottrarsi al controllo.

Ma la sua mossa astuta è stata smascherata, e l’escamotage non ha avuto successo. Dopo una visita in ospedale, il giovane è stato denunciato per evasione, un comportamento che non è passato inosservato agli occhi attenti delle forze dell’ordine.

Un altro caso di evasione riguarda un altro 20enne romano, anch’esso agli arresti domiciliari. Questo, però, ha cercato di eludere i controlli recandosi sul luogo di lavoro fuori dagli orari consentiti.

Un gesto che gli è costato una denuncia per evasione, evidenziando ancora una volta come il controllo del territorio possa rivelare le anomalie nascoste dietro il velo della normalità.

Ma non solo evasione: i Carabinieri hanno anche sventato alcuni furti. Nel quartiere di San Paolo, due donne, una 49enne peruviana e una 21enne di etnia rom, sono state fermate mentre tentavano di uscire da un negozio con merce non pagata.

Tra i prodotti rubati, abbigliamento e cosmetici per un valore di 150 euro. Le due donne sono state prontamente denunciate per furto, e la refurtiva è stata restituita al negozio.

Non sono mancati i controlli sulla circolazione stradale: ben due automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada. Il blitz, infatti, non ha trascurato nessun aspetto del tessuto urbano e ha riguardato anche la sicurezza sulle strade, con numerosi posti di controllo mirati.

Grazie a questa operazione, i Carabinieri sono riusciti a identificare 190 persone e a monitorare i flussi di traffico, dimostrando una volta di più come la presenza delle forze dell’ordine possa contribuire alla sicurezza della Capitale.

