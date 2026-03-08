Roma sotto la grandine, quartieri imbiancati: dopo una mattinata di sole

Sembrava una domenica di inizio primavera come tante. Cielo limpido, temperature miti e parchi affollati. Poi, nel giro di pochi minuti, il tempo sopra Roma ha cambiato volto.

Poco dopo le 15 una massa di nubi scure ha coperto il cielo della Capitale e un temporale improvviso ha travolto alcune zone della città, sorprendendo residenti e turisti.

Grandine sui sampietrini del centro

L’episodio più spettacolare si è registrato nel centro storico, dove una breve ma intensa grandinata ha colpito strade e piazze.

Per alcuni minuti chicchi di ghiaccio hanno battuto sui sampietrini e sui tetti dei palazzi storici, imbiancando marciapiedi e davanzali.

Il fenomeno è durato pochissimo, meno di cinque minuti, ma è bastato per cambiare completamente lo scenario urbano.

Chi si trovava all’aperto ha cercato riparo sotto portici e ingressi dei palazzi, mentre il rumore della grandine rimbalzava tra i vicoli della città.

Pioggia intensa in altri quartieri

Contemporaneamente il temporale ha interessato anche altre zone della Capitale.

Nei quartieri di San Giovanni e Quadraro si sono registrati rovesci di pioggia particolarmente intensi che hanno accompagnato il rapido passaggio della cella temporalesca.

Il carattere localizzato del fenomeno ha creato un contrasto tipico delle perturbazioni estive e primaverili: mentre alcune aree erano sotto un violento rovescio, in altre parti della città il sole continuava a filtrare tra le nuvole.

Il volto imprevedibile della primavera romana

Il passaggio della perturbazione è stato rapido. Nel giro di meno di mezz’ora la pioggia ha iniziato a diminuire e il cielo ha lasciato spazio alle prime schiarite.

Un episodio che conferma quanto il meteo di inizio primavera possa essere instabile.

Dopo giorni caratterizzati da temperature insolitamente miti, la città si è ritrovata improvvisamente sotto un temporale quasi invernale. Nel tardo pomeriggio la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

