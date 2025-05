Roma sotto scacco del ‘Roman Empire’: la mafia nigeriana dei Maphite e il doppio business della paura

Considerata una delle mafie più pericolose al mondo, che da tempo si muovono nell’ombra tra le strade più periferiche della città.

Sono loro, i membri del cosiddetto “Roman Empire”, uno dei clan più strutturati e temuti della mafia nigeriana in Italia.

Con i loro cravattini verdi — simbolo d’appartenenza al gruppo dei Maphite — non hanno alcun bisogno di alzare la voce: basta uno sguardo per seminare il terrore.

Un impero criminale a due teste: da una parte il traffico di droga, gestito in sinergia con clan albanesi e gruppi romani; dall’altra la tratta e lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

Ragazze giovanissime fatte arrivare dalla Nigeria con la promessa di un lavoro e una vita migliore, incatenate invece a un debito impagabile e a riti voodoo che le rendono schiave prima ancora con la mente che con il corpo.

Ci sono voluti mesi di indagini, per ricostruire una rete sofisticata e brutale. Al vertice dell’organizzazione c’erano uomini apparentemente insospettabili, con documenti regolari, molti dei quali già con un piede nel mondo dell’accoglienza o della piccola imprenditoria.

Avevano colonizzato porzioni di quartieri, imposto regole non scritte e applicato una giustizia parallela fatta di pestaggi, torture e punizioni rituali.

Dietro a ogni ragazza piazzata in strada c’era un rituale, un viaggio, una “madame” e una minaccia continua: se parli, ti malediciamo. E il silenzio delle vittime era assoluto.

Solo grazie al coraggio di alcune di loro — che hanno rotto il patto del terrore — è stato possibile avviare l’indagine che ha portato a sei arresti tra Roma e l’estero, in particolare in Islanda, dove alcuni affiliati si erano rifugiati tentando di riprodurre lo stesso schema criminale.

A mettere fine al regno del Roman Empire sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il lavoro silenzioso, paziente, tra pedinamenti e intercettazioni, ha permesso di ricostruire le trame nascoste del clan e colpire proprio lì dove si sentivano più forti: nella certezza dell’impunità.

Dietro le sbarre ora ci sono non solo i “capi”, ma anche i luogotenenti e le donne coinvolte nel reclutamento e nella gestione della rete di sfruttamento. Per molti è solo l’inizio: le indagini proseguono e si allungano anche su altri gruppi, simili per struttura e metodi, attivi non solo a Roma ma in tutta Italia.

Nel frattempo, tra le mura delle case-famiglia e nei centri per vittime di tratta, alcune ragazze oggi provano a riprendersi il futuro.

Lo fanno in silenzio, con la forza di chi ha vissuto l’inferno e ne è uscita viva. Non dimenticheranno, ma forse, finalmente, potranno ricominciare.

