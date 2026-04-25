Roma, spari durante il corteo del 25 aprile: coppia ferita da una pistola ad aria compressa

Doveva essere una giornata di festa e memoria condivisa, ma le celebrazioni del 25 aprile a Roma sono state improvvisamente segnate da attimi di paura.

Durante il corteo diretto verso Parco Schuster, alcuni colpi esplosi con una pistola ad aria compressa hanno colpito due partecipanti, interrompendo bruscamente il clima di partecipazione e raccoglimento.

A rimanere feriti sono stati un uomo e una donna, soccorsi sul posto dal personale del 118 e successivamente trasportati per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non destano preoccupazione.

L’episodio ha generato sconcerto tra le migliaia di persone presenti, trasformando per alcuni minuti la manifestazione in una scena di tensione e disorientamento.

Dal palco allestito nel parco è arrivata una ferma condanna dell’accaduto, con gli organizzatori che hanno denunciato un gesto grave, capace di colpire il significato stesso della giornata.

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere i colpi sarebbero stati due uomini in sella a uno scooter, che si sono avvicinati al corteo prima di darsi rapidamente alla fuga.

Sull’accaduto sono ora al lavoro gli investigatori della Digos e gli agenti del Commissariato Colombo.

Oltre ad aver raccolto le testimonianze dei feriti e di alcuni presenti, gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’azione.

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